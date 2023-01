Na quarta-feira, as autoridades iranianas tinham avisado Paris que iriam tomar medidas depois da publicação dos desenhos na revista satírica.

Mundo 2 min.

Polémica

Irão fecha instituto francês após caricaturas "insultuosas" no Charlie Hebdo

AFP Na quarta-feira, as autoridades iranianas tinham avisado Paris que iriam tomar medidas depois da publicação dos desenhos na revista satírica.

O Irão anunciou, esta quinta-feira, o encerramento de um dos seus mais antigos e importantes centros de estudos franceses como primeira resposta à publicação pela revista francesa Charlie Hebdo de uma série de caricaturas consideradas insultuosas para o Líder Supremo Ali Khamenei.

O que se sabe sobre o residente do Luxemburgo condenado à morte no Irão O homem atualmente detido no Irão é um antigo candidato ao estatuto de proteção internacional no Luxemburgo. Trabalhou num restaurante em Differdange antes de desaparecer.

Na quarta-feira, as autoridades iranianas tinham avisado Paris que iriam tomar medidas depois de Charlie Hebdo ter publicado as caricaturas que representam a mais alta personalidade religiosa e política da República Islâmica do Irão.

"(...) O ministério está a pôr fim às atividades do Instituto Francês de Investigação no Irão (IFRI, na sigla francesa) numa primeira fase [de sanções]", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano em comunicado.

De acordo com o seu site, o IFRI está filiado no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

As caricaturas publicadas na revista satírica foram escolhidos como parte de um concurso lançado em dezembro, numa altura em que continuavam as manifestações contra a morte, a 16 de Setembro, de Mahsa Amini, uma mulher curda iraniana presa por violar o rigoroso código de vestuário do país.

Irão pede explicações a Paris por "ato odioso"

Funcionários iranianos, que normalmente denunciam "motins", dizem que centenas de pessoas foram mortas nos protestos, incluindo membros das forças de segurança, e milhares de outras foram presas.

O Charlie Hebdo tinha argumentado em dezembro que o "concurso internacional" visava apoiar "os iranianos que lutam pela sua liberdade".

Mulheres do Irão 'heroínas do ano' para a revista Time Artigo mostra a evolução da luta das mulheres iranianas através de atos de desobediência até aos protestos que começaram há cinco anos, liderados pela chamada geração Z.

A edição contém várias imagens de caráter sexual que mostram o Ayatollah Khamenei e outros clérigos iranianos, bem como desenhos que denunciam o uso da pena capital como tática para intimidar os manifestantes. Dois iranianos foram executados pelo seu envolvimento nos protestos.

Na quarta-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, denunciou "um ato insultuoso e indecente" e prometeu que não este não ficaria"sem uma resposta eficaz e firme".

O embaixador francês no Irão, Nicolas Roche, foi convocado no mesmo dia pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros em Teerão.

"A República Islâmica do Irão não aceita de forma alguma o insulto dos seus valores (...) islâmicos, religiosos e nacionais (...) e a França não tem o direito de insultar o que é sagrado (...) para os países muçulmanos sob o pretexto da liberdade de expressão", disse o porta-voz do ministério Nasser Kanani.

Futebolista do Irão condenado à morte por defender direitos das mulheres A Federação Mundial de Futebolistas Profissionais (Fifpro) afirmou estar "chocada e enojada" com a sentença.

O Irão "considera o governo francês responsável por este ato odioso, insultuoso e injustificado", acrescentou, dizendo que espera "explicações" de Paris.

A sede do IFRI, localizada no centro de Teerão, tinha estado fechada durante vários anos. Foi reaberta sob a presidência do moderado Hassan Rohani (2013-2021) como sinal da melhoria das relações entre França e o Irão. Inclui uma rica biblioteca, utilizada por estudantes de língua francesa e académicos iranianos.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.