Além de Donald Trump outros 35 militares e civis norte-americanos estão acusados de homicídio e ação terrorista. Teerão tenciona capturá-los com a ajuda da Interpol.

Irão emite mandado de captura contra Trump pela execução do general Soleimani

Além de Donald Trump outros 35 militares e civis norte-americanos estão acusados de homicídio e ação terrorista. Teerão tenciona capturá-los com a ajuda da Interpol.

O Irão emitiu um mandado de captura contra o Presidente norte-americano pelo homicídio do General Qassem Soleimani, executado num ataque com recurso a um drone no início do ano. Teerão recorreu inclusivamente à Interpol para ativar um alerta vermelho.

Além de Donald Trump outros 35 militares e civis norte-americanos estão acusados de homicídio e ação terrorista nos mandados assinados pelo procurador da capital.

Soleimani, um dos homens fortes do Ayatollah Ali Khamenei, foi morto em janeiro passado numa ação levada a cabo pelo Exército dos EUA sob as ordens do Presidente Trump, tal como confirmado na altura pelo Pentágono.



A execução do general precipitou os Estados Unidos e o Irão para um cenário de pré-conflito armado. Logo na altura, Khamenei prometeu uma vingança "dura" contra "os criminosos que mancharam as suas mãos com o sangue do general". Além disso, o líder supremo assegurou que o desaparecimento do grande arquitecto da estratégia regional do Irão "não irá parar a sua missão".

De resto, poucos dias depois do ataque, o país retaliou, disparando mísseis contra duas bases aéreas dos EUA no Iraque, em sinal de "aviso". Nenhum militar saiu ferido deste episódio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.