Petroleiros iranianos pretendem chegar à costa da Venezuela e alertam contra uma possível operação naval norte-americana com o objetivo de impedir o abastecimento de petróleo do país sul-americano.

Irão adverte Estados Unidos para permitir entrega de petróleo à Venezuela

Em mais um episódio da já tensa relação entre o Irão e os Estados Unidos desde que a Casa Branca rompeu com o acordo estabelecido na era Obama, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros iraniano avisou os Estados Unidos, no domingo, para não deslocarem embarcações da sua marinha de guerra para o Mar das Caraíbas onde petroleiros às ordens de Teerão tentam entregar petróleo à Venezuela.



Numa carta dirigida ao secretário-geral da ONU, António Guterres, Mohamad Javad Zarif alertou para os "movimentos dos Estados Unidos para destacarem a sua marinha para o Mar das Caraíbas a fim de intervir e perturbar a transferência de petróleo do Irão para a Venezuela".

O ministro advertiu que qualquer ação desse tipo seria "ilegal e uma forma de pirataria", de acordo com uma declaração do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, cita a AFP. Zarif acrescentou que os Estados Unidos seriam responsáveis pelas "consequências de quaisquer medidas ilegais".

A agência noticiosa iraniana Fars afirmou no sábado que tinha informações sobre quatro navios de guerra da marinha norte-americana que foram destacados para o Mar das Caraíbas com vista a um "possível confronto com petroleiros iranianos".

Elliot Abrams, o enviado do Departamento de Estado norte-americano para a Venezuela, acusou Caracas de pagar ouro ao Irão para ajudar à recuperação do seu setor petrolífero gravemente danificado. Os Estados Unidos impuseram sanções e um bloqueio às exportações de petróleo da Venezuela e do Irão, bem como a muitos funcionários governamentais e militares em ambos os países.

De acordo com a AFP, o vice-ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, instou o embaixador suíço, que representa os interesses de Washington em Teerão, a transmitir o "aviso sério" do Irão aos Estados Unidos. Araghchi afirmou que qualquer eventual ameaça contra os petroleiros iranianos implicaria uma "resposta rápida e decisiva".

A Venezuela possui as maiores reservas comprovadas do mundo, mas os analistas dizem que o setor está a operar abaixo da sua capacidade. Muita da sua infraestrutura petrolífera está incapacitada pela impossibilidade de Caracas recorrer ao mercado internacional para comprar material de substituição.

