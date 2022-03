Os mísseis hipersónicos Avangard ("vanguarda", em russo) da Rússia são capazes de mudar de rumo e altitude a velocidades muito elevadas, tornando-os "praticamente invencíveis", segundo Putin. Kinjal, o "punhal" hipersónico, foi utilizado pela primeira vez na Ucrânia.

Invencíveis, hipersónicas ou invisíveis: as armas de que a Rússia se orgulha

A Rússia está a utilizar alguns de mísseis de nova geração na sua ofensiva contra a Ucrânia, descritos como "invencíveis", "hipersónicos", com alcance ilimitado ou invisíveis a radares, quatro anos após terem sido revelados por Vladimir Putin.

Os mísseis hipersónicos Avangard ("vanguarda", em russo) da Rússia são capazes de mudar de rumo e altitude a velocidades muito elevadas, tornando-os "praticamente invencíveis", segundo Putin, que compara o avanço científico e militar do seu desenvolvimento "à criação do primeiro satélite artificial da Terra", o famoso Sputnik.

Testados com sucesso em Dezembro de 2018, a sua velocidade atingiu então 27 vezes a velocidade do som e atingiu um alvo a cerca de 6.000 km de distância, de acordo com o Ministério da Defesa russo. Foram postos em serviço em Dezembro de 2019.

Rússia diz ter usado mísseis hipersónicos O míssil Kinjal é altamente manobrável e desafia todos os sistemas de defesa antiaérea, afirmou Moscovo.

Kinjal, "punhal" hipersónico

Utilizados pela primeira vez na sexta-feira pelo exército russo, os hipersónicos mísseis Kinjal ("punhal" em russo) permitiram a Moscovo destruir um armazém subterrâneo de armas na Ucrânia ocidental. Este tipo de míssil, altamente manobrável, é suposto desafiar os sistemas de defesa antiaérea. Em testes, atingem todos os seus alvos a uma distância de até 1.000 a 2.000 km. São utilizados em aviões de guerra MiG-31. A sua utilização na Ucrânia é uma novidade mundial para uma arma hipersónica, de acordo com especialistas.

Sarmat, do Pólo Norte para o Pólo Sul

A quinta geração de mísseis balísticos intercontinentais pesados Sarmat é também suposto escapar às defesas dos mísseis. Pesando mais de 200 toneladas, é mais potente que o seu predecessor - o míssil Voevoda, com um alcance de 11.000 km - e "não tem praticamente nenhum limite em termos de alcance", segundo o Putin, que o julgou capaz de "apontar para alvos através dos pólos Norte e Sul".

Peresvet, laser de combate

As características técnicas dos sistemas laser de combate Peresvet (com o nome de um monge guerreiro do século XIV) são secretas. Estão prontos para combate desde Dezembro de 2019, de acordo com o Ministério da Defesa.

Poseidon, zangão subaquático

O Poseidon, um drone submarino desenvolvido para o dissuasor nuclear russo, poderá viajar a mais de um quilómetro de profundidade, a uma velocidade de 60 a 70 nós, mantendo-se invisível aos sistemas de deteção, de acordo com uma fonte dentro do complexo militar-industrial russo, citada pela agência oficial TASS. Os testes do sistema Poseidon tiveram lugar na Primavera de 2020 para eventualmente equipar o submarino nuclear Belgorod, um navio que foi lançado em 2019 mas cuja entrada em serviço foi adiada, segundo a agência Tass, pelo menos até ao Verão de 2022.

A UE vendeu 346 milhões de euros de armas à Rússia após o embargo de 2014 Parte dessas armas podem estar agora a ser usadas contra os ucranianos, revela uma investigação do Investigate Europe, um coletivo de repórteres de vários países da UE. França, Alemanha e Itália foram os maiores exportadores, alegando que o faziam ao abrigo de contratos celebrados antes. O embargo europeu deu-se na sequência da anexação russa da Crimeia.

Bourevestnik, o pássaro da tempestade

Mais uma vez, segundo Vladimir Putin, com um "alcance ilimitado" e capaz de ultrapassar quase todos os sistemas de intercepção, os mísseis de cruzeiro Bourevestnik (uma ave marinha cuja etimologia é a palavra "tempestade") movidos a energia nuclear estão actualmente a ser desenvolvidos pelo exército russo. As suas características técnicas são secretas.

Zircon, o míssil "invisível" baseado no mar

O primeiro lançamento oficial do míssil hipersónico Zircon (com o nome de um mineral utilizado na joalharia) estava previsto para outubro de 2020. Voa a Mach 9 ( nove vezes a velocidade do som) e serve para atingir tanto alvos marítimos como terrestres. No final de dezembro de 2021, Vladimir Putin anunciou um primeiro teste de disparo bem sucedido de uma salva Zircon. Outros testes tiveram lugar desde outubro de 2020 no Árctico russo, nomeadamente a partir da fragata Almirante Gorshkov e de um submarino submerso.

