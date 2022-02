A Ucrânia tem 15 reatores atómicos a operar quase em plena capacidade e é a segunda maior frota nuclear da Europa.

Invasão russa coloca reatores nucleares da Ucrânia em risco

Bloomberg A invasão russa da Ucrânia está a desenrolar-se num país com 15 reatores atómicos a operar quase em plena capacidade, expondo a segunda maior frota nuclear da Europa a potenciais riscos de segurança.

Os monitores da Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA, na sigla inglesa) afirmaram, no final da quinta-feira, num e-mail que estão seriamente preocupados com a situação e permanecem em contacto com os reguladores de segurança nuclear ucranianos. Os reatores exigem um abastecimento constante de eletricidade e água, os quais podem ser postos em risco por ações militares.



As forças russas já assumiram o controlo da defunta central nuclear de Chernobyl e o Ministério da Defesa em Moscovo afirmou ter chegado a um acordo com os guardas no local para garantir conjuntamente a sua segurança, de acordo com um relatório da Interfax de sexta-feira. Acrescentou que os níveis de radiação de fundo se encontravam dentro dos limites normais.

Centrais estão estáveis, diz operadora

A IAEA afirmou não ter havido danos nas estruturas de Chernobyl, que contêm a radiação residual remanescente da fusão de 1986. A agência afirmou estar agora concentrada em garantir a segurança e a proteção das fábricas em funcionamento na Ucrânia.

"É de importância vital que as operações seguras e protegidas das instalações nucleares nessa zona não sejam afetadas ou perturbadas de forma alguma", disse o Diretor-Geral, Rafael Mariano Grossi. "A IAEA está a acompanhar de perto os desenvolvimentos na Ucrânia, com especial incidência na segurança e proteção das suas centrais nucleares".

A Ucrânia é o segundo maior gerador de energia nuclear da Europa, depois da França. A Energoatom, a empresa que gere os seus reatores, afirmou numa declaração que as operações das centrais eram estáveis mesmo quando a incursão militar da Rússia se desenrolou.

"A Ucrânia está em guerra, pessoas estão a morrer, os defensores estão a repelir heroicamente os ataques inimigos", disse a Energoatom na sexta-feira no seu website. "O nosso objetivo comum é assegurar um fornecimento de eletricidade fiável, apesar destas circunstâncias difíceis".

Em caso de acidente, ajuda a civis é prioridade

Embora instalações nucleares já tenham sido atacadas anteriormente - sobretudo um reator iraquiano inacabado em 1981, bem como instalações de aprimoramento iranianas nos últimos anos - é a primeira vez que uma guerra em grande escala é travada em torno de uma frota de centrais em funcionamento.

"Para o pessoal ucraniano das centrais nucleares, ir simplesmente para o trabalho pode ser um ato perigoso - tornando potencialmente desafiante garantir que o reator possa ser operado em segurança", disse o analista nuclear James Acton numa nota. "Em caso de acidente, o pessoal de apoio, como os bombeiros, pode não conseguir chegar à central - até porque podem estar envolvidos em esforços de ajuda civil".

Todos os reatores da Ucrânia foram concebidos e fabricados por fabricantes russos. As suas unidades mais antigas na Central Nuclear de Rivne, a noroeste da capital Kyiv, operam reatores que têm causado sérias preocupações de segurança entre os reguladores europeus.