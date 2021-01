Homem com mais de 60 anos foi fotografado sentado no gabinete de Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes dos EUA.

Invasão do Capitólio. Homem que vandalizou gabinete de Nancy Pelosi foi preso

Ana Patrícia CARDOSO Homem com mais de 60 anos foi fotografado sentado no gabinete de Nancy Pelosi, líder da Câmara dos Representantes dos EUA.

Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Richard Barnett, 66 anos e natural do Arkansas, foi preso e é acusado de três crimes federais.

O homem que fez parte do grupo de pessoas que invadiram o Capitólio, na passada quarta-feira, 6, vai responder às acusações de invasão de áreas restritas, invasão violenta e roubo de propriedade pública.

A imagem de Barnett sentado na secretária do gabinete da líder da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, foi das mais marcantes do momento da invasão do Capitólio.

Richard Barnett AFP

O FBI continua a identificação dos restantes invasores, usando as redes sociais e as redes de vigilância.

Ashli Babbitt. A veterana da Força Aérea que morreu no Capitólio Habbitt era uma fervorosa apoiante de Donald Trump e voou para a capital com o propósito de seguir o Presidente dos EUA. "Nada nos vai parar", chegou a publicar no Twitter.

Quatro pessoas morreram durante os violentos protestos pró-Trump que resultaram na invasão do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, esta quarta-feira.

Ashley Habbitt, 35 anos, natural de San Diego e veterana da Força Aérea, foi a primeira morte confirmada na invasão do Capitólio em Washington, na quarta-feira, 6.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.