Nove pertenciam à mesma família e foram encontradas na sua casa de Casteldaccia, província de Palermo.

Inundações na Sicília matam pelo menos 12 pessoas

Nove pertenciam à mesma família e foram encontradas na sua casa de Casteldaccia, província de Palermo.

O mau tempo em Itália continua a causar vítimas e as forças de socorro referem-se a pelo menos 12 vítimas de inundações na província de Palermo depois da subida do nível da água do rio Milicia.



A imprensa italiana revela que nove das vítimas pertenciam a uma só família, tendo sido encontrados na sua casa de Casteldaccia. A confirmação foi feita por Luca Rughó, que escapou à tragédia por ter ido às compras com a filha, Manuela, e a sobrinha, Asia. Rachele Giordano, que tinha apenas um ano, é uma das vítimas, assim como Francesco Rughó, de três anos, e Federico Giordano, de 15, irmão de Rachele. Morreram ainda a sua mulher, Monia Giordano, de 40 anos, a mãe, Nunzia Flamia, de 65, os sogros, Antonio Giordano e Matilde Comito, de 65 e 57 anos, respetivamente, um cunhado, Marco Giordano, de 32, e ainda Stefania Catanzaro, também com 32 anos, mãe de Rachele e Federico e casada com Giuseppe Giordano, que também se salvou porque fugiu e subiu a uma árvore.



Com estas 12 mortes o número de pessoas que perderam a vida devido ao mau tempo em Itália ultrapassa já as três dezenas. As autoridades italianas indicam que a chuva e os ventos fortes provocaram também avultados danos materiais, destruindo cerca de 14 milhões de árvores.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.