Pelo menos 13 pessoas morreram em Aude, no Sul de França. Veja as imagens impressionantes das inundações, captadas por um drone.

Mundo 20

Inundações em França: A tragédia vista de cima

Pelo menos 13 pessoas morreram em Aude, no Sul de França. Veja as imagens impressionantes das inundações, captadas por um drone.

Pelo menos 13 pessoas morreram devido às inundações provocadas pelas chuvas fortes que caíram durante a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, no departamento francês de Aude, no Sul da França. No espaço de cinco horas, "caíram entre 160 e 180 milímetros de água sobre Carcassone", e, em Trèbes, no Vale de Aude, o nível da água subiu oito metros, algo que não acontecia desde 1891. Os fotojornalistas da AFP captaram as imagens da tragédia, vista de cima, através de um drone:

20 Trèbes, França AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Trèbes, França AFP Villemoustaussou, França AFP Trèbes, França AFP Puichéric, França AFP Puichéric, França AFP Villemoustaussou, França AFP Trèbes, França AFP Trèbes, França AFP Villegailhenc, França AFP Villemoustaussou, França AFP Trèbes, França AFP Trèbes, França AFP Trèbes, França AFP Puichéric, França AFP Puichéric, França AFP Puichéric, França AFP Puichéric, França AFP Villemoustaussou, França AFP Villegailhenc, França AFP Villemoustaussou, França AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.