Apanhada por uma bala perdida, Ághata Félix é a 16° criança morta pela intervenção militar nas favelas cariocas, este ano. O funeral que reuniu centenas transformou-se numa marcha de protesto contra a violência policial no Rio de Janeiro.

Intervenção militar nas favelas do Rio de Janeiro. “Parem de nos matar”

Se tivesse banda sonora, o velório da menina de oito anos baleada nas costas na favela que serviu de pano de fundo às longas metragens da “Cidade de Deus”, recuaria trinta anos ao albúm “Sobrevivendo no Inferno” que os rappers Racionais Mc’s, de São Paulo, estão a ressuscitar nos palcos do Brasil desde agosto, a propósito do aniversário das canções que aprofundam o submundo do “negro drama”.

Esta semana as aulas de inglês e de ballet da comunidade da Fazendinha, do complexo do Alemão, têem menos uma aluna. Ághata Félix voltava para casa quando a bala perdida irrompeu pela Volkswagen Pão de Forma, no Brasil Kombi, da avó a dentro. Transportada de imediato para o hospital não resistiu aos ferimentos. Nas contas da plataforma Fogo Cruzado é a 16° criança vítima de violência armada, só no estado do Rio de Janeiro.

Versões contraditórias

“Vai chegar amanhã e vão dizer que morreu uma criança num confronto. Que confronto? A mãe passou lá e viu que não tinha confronto. Com quem? Porque não tinha ninguém, não tinha ninguém. Atirou por atirar na Kombi. Atirou na Kombi e matou a minha neta. Foi isso. Isso é confronto? A minha neta estava armada por acaso para poder levar um tiro?”, expôs preplexo o avô da menina.

A versão das autoridades é outra. No comunicado enviado às redações, a Polícia Militar carioca alega legitima defesa. Garante que se limitou a responder aos ataques da comunidade.

A coordenadora da unidade Pacificadora afirma que vai abrir um inquérito para avaliar o que terá acontecido.

À página Voz das Comunidades, os moradores do morro do Alemão relatam a falta de pontaria dos miltares que falharam os disparos contra uma mota. A bala que atingiu a criança terá feito ricochete. Já na semana passada, a favela da zona norte do Rio de Janeiro foi palco de uma operação que deixou seis mortos e dezenas de feridos.

“A vida na favela importa”

Na guerra contra as milícias de traficantes que controlam a região, o episódio da morte acidental de Ághata Félix é o espelho da ferida aberta que faz das comunidades empilhadas nos morros da cidade maravilhosa dos locais mais violentos do mundo.

Centenas de pessoas, entre moradores, ativistas e artistas deram corpo à revolta da família com uma marcha que começou na estrada do Itararé e seguiu até à capela onde decorria o velório. “Nós exigimos justiça”, gritaram várias vezes por trás de uma faixa que ilustrava a indignação: “Parem de nos matar” e “a vida na favela importa”.

“O que vai ser de minha filha agora? Com quem ela vai brincar?”, perguntava, aos soluços, um dos tios da menina que seguia, junto com a família, o carro que levava o caixão para o cemitério de Inhaúma. Profundamente abalado, o avô recordou as boas notas que criança tinha na escola. “Ela merece o céu”, repetiu no discurso em que avisou que a “luta só está começando”.

Nem na última homenagem, Ághata e a família tiveram direito ao minuto de silêncio. O funeral da menina foi interrompido pela visita do polícia militar e youtuber Gabriel Monteiro que agrediu ao murro o jovem da organização Marcha das Favelas que o abordou. O ainda assessor do PSL do presidente Jair Bolsonaro, fugiu de carro, depois do incidente. No vídeo publicado no Twitter, o boné do motorista chama a atenção pelo “Make America Great Again” alusivo à campanha que elegeu Donald Trump, presidente dos EUA.

Silêncio ensurdecedor

A indignação também tomou conta das redes sociais que reagiram, sobretudo, contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o presidente, Jair Bolsonaro. “O silêncio do governador Witzel é ensurdecedor diante do barulho de uma criança morta a tiros de fuzil!”, denunciou a deputada estadual do PSOL, Monica Francisco.

Os gritos de “assassino” contra o governador ilustram o crescente descontentamento. O ex-juiz foi eleito em 2018 com a promessa de pôr os atiradores especiais a disparar “na cabecinha” dos criminosos e, desde que tomou posse o número de operações policiais nas favelas e as intervenções com helicópteros disparou.

Na linha do presidente brasileiro, Witzel diz que é absurdo castigar as autoridades que, em serviço, matem “os bandidos”. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, mostram que nos primeiros sete meses do ano, coincidindo com a chegada de Witzel ao cargo, 1.075 pessoas morreram em operações policiais na cidade. Mais 20% do que no mesmo período do ano passado.

Sem fazer qualquer comentârio à morte da criança, Witzel insistiu na fórmula. “O crime organizado não é maior que o Estado. E nós não vamos permitir que eles continuem zombando das nossas caras, serão combatidos, serão caçados nas comunidades. E aqueles que não se entregarem, que não tirarem o fuzil do tiracolo, serão abatidos, porque não merecem viver aqueles que atiram contra o povo e contra a população”, defendeu horas depois do enterro que comoveu o país.

Nem no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro falou no assunto. Defensor da mesma estratégia de combate ao crime organizado contestou, há pouco mais de mês, os alertas das Nações Unidas que denunciaram a crise de direitos humanos que o país atravessa, com ofensas pessoais á Alta-Comissária dos Direitos Humanos, Michelle Bachelet.

A ex-presidente do Chile mostrou-se preocupada com as ameaças aos defensores dos direitos humanos e do ambiente e com as vítimas dos disparos da polícia. “Entre janeiro e junho de 2019, só no Rio de Janeiro e São Paulo, fomos informados que 1.291 pessoas foram assassinadas pela polícia, um aumento de 12% para 17% comparado com o mesmo período do ano passado”, alertou, salientando que a maioria dos abatidos são negros que vivem nas favelas.

A carne mais barata do mercado

Os episódios repetem-se. A memória do músico morto com 80 tiros, durante um passeio de domingo, com a família continua a indignar mas não só. No início do mês, um jovem negro foi despido, amordaçado e chicoteado com cabos elétricos pelos seguranças do supermercado que o apanharam a roubar um chocolate. Em fevereiro, diversas associações de defesa dos direitos humanos promoveram o boicote a outra cadeia de supermercados. Durante meses, a marca Extra esteve associada ao estrangulamento que liquidou um estudante de 19 anos, em direto nas redes sociais. Sete meses depois, nenhum dos seguranças envolvidos tem julgamento marcado. O vídeo que mostra o mata-leão e a tentativa de imobilização que durou mais de 4 minutos, continua disponível na internet. Os gritos da mãe de Pedro Henrique Gonzaga também.

Sem culpados, o homicídio de Marielle Franco, há dois anos, continua por solucionar. Lisboa deu-lhe uma rua, Paris um jardim suspenso. No Brasil, nem mandantes nem atiradores estão acusados formalmente pelo crime que o círculo mais próximo da vereadora continua a associar ao ataque cerrado a defensora dos direitos humanos fazia à violência gratuita das autoridades na favelas, nomeadamente no complexo da Maré onde nasceu.

Agravada em 2018 com o decreto que aprovou a intervenção militar nas favelas, assinado por Michel Temer, a violência policial continua a fazer vítimas. O programa de pacificação lançado ainda por Dilma Rousseff têm-se revelado um fracasso. Nos últimos dias, a primeira “presidenta” do Brasil descarta responsabilidades. Antecipa que o programa anticrime do governo de Jair Bolsonaro, que facilita a absolivição dos policias que matam em serviço, vai agravar o fosso social.

Bruno Amaral de Carvalho e Teresa Camarão

