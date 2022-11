O diretor da Agência dos Direitos Fundamentais, Michael O'Flaherty, vincou que “o antissemitismo continua a ser um problema grave” na UE.

Internet. Desinformação e ódio contra judeus cresceram durante pandemia e guerra na Ucrânia

O rapper Ye, ou Kanye West, fez vários comentários públicos antissemitas recentemente e isso custou-lhe o estatuto de bilionário, para além de se tornar 'persona non grata' em algumas das empresas com quem tinha negócios.

Já chega, Kanye. Dos comentários antissemitas ao fim de parcerias milionárias O rapper norte-americano tem feito comentários antissemitas que estão a ter consequências para os seus negócios milionários.

Apesar disso, as falas reavivaram comportamentos antissemitas e levou pessoas à rua com faixas "Kanye is right about the jews" ("Kanye tem razão em relação aos judeus"). Vários movimentos de apoio às comunidades judaicas surgiram nas redes sociais.

Apesar do choque inicial pela postura assumida de Ye, a verdade é que tem havido um aumento do discurso mundial de ódio a judeus desde o início da pandemia de covid-19 e também com a guerra na Ucrânia.

Em relação à União Europeia, a Agência dos Direitos Fundamentais confirmou esta tendência crescente. “A desinformação e o ódio contra os judeus floresceram na internet durante a pandemia de covid-19 e a invasão russa da Ucrânia. No entanto, o registo de incidentes antissemitas continua a ser fraco em toda a Europa, [já que] cada país recolhe dados de forma diferente e alguns não recolhem dados de todo, o que dificulta os esforços para combater eficazmente o antissemitismo”, revelou em comunicado a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE).

Segundo a FRA, sigla da agência em inglês, estas lacunas no registo e recolha de dados afeta a luta contra o antissemitismo, sendo que “alguns países – como Hungria e Portugal – não recolhem dados oficiais de todo”, o que dificulta também as comparações entre países na UE.

Os dados da Agência dos Direitos Fundamentais têm por base fontes de dados internacionais, governamentais e não-governamentais em todos os países da UE, bem como na Albânia, Macedónia do Norte e Sérvia, entre 01 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2021. O diretor da FRA, Michael O'Flaherty, vincou que “o antissemitismo continua a ser um problema grave” na UE.

2021 foi o ano "mais antissemita da última década", alertam organizações No dia em que se assinala o Dia Internacional do Holocausto, organizações judaicas alertaram que 2021 "foi o ano mais antissemita da última década", com o aumento dos incidentes contra judeus em todo o mundo.

“A pandemia de covid-19 e a agressão da Rússia contra a Ucrânia alimentaram ainda mais esse ódio”, destacou O'Flaherty, vincando que, “sem dados adequados, não se pode esperar que a UE seja eficaz no combate a incidentes antissemíticos de longa data”.

“Já é tempo de os países da UE intensificarem os seus esforços no sentido de encorajar a comunicação e melhorar o registo, para que possamos combater melhor o ódio e o preconceito contra os judeus”, exortou o responsável.

No capítulo reservado a Portugal no relatório, a agência que presta apoio e consultoria especializada em direitos fundamentais salientou precisamente que “não existem dados oficiais relativos ao antissemitismo” no país.

Portugal sem estratégia

De acordo com a FRA, Portugal também “não tem uma estratégia ou plano de ação nacional de combate ao antissemitismo em vigor”, pois, “em vez disso, o combate ao antissemitismo está incluído no Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025”.

“Algumas das medidas ao abrigo do plano [português] estão a combater a discriminação e a intolerância religiosa, incluindo entre os funcionários públicos centrais e locais, o controlo da aplicação da lei sobre a liberdade religiosa e o enfoque nas forças de segurança e nos funcionários públicos relacionados com a utilização de estereótipos raciais, étnicos, religiosos ou outros”, elencou esta agência europeia.

Com agências.

