Instagram multado em 405 ME por violação de privacidade na UE

AFP A rede social, pertencente à empresa Meta, foi condenada devido a falhas do tratamento de dados pessoais de menores.

A rede social Instagram, uma filial da empresa-mãe Meta, também dona do Facebook, foi multada num montante recorde de 405 milhões de euros por falhas no tratamento de dados de menores, disse segunda-feira o regulador irlandês, agindo em nome da União Europeia (UE)

"Adotámos a nossa decisão final na sexta-feira e ela prevê uma multa de 405 milhões de euros. Os pormenores serão publicados na próxima semana", disse um representante da Comissão Irlandesa de Proteção de Dados (DPC, na sigla inglesa) à AFP.

A decisão é a mais dura a ser imposta pela autoridade desde 2018, quando o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) deu aos reguladores mais poder para proteger os consumidores do domínio do Facebook, Google, Apple e Twitter.

A DPC supervisiona o Facebook em nome da UE, uma vez que a rede social tem a sua sede regional na Irlanda.

Regulador preocupado com divulgação de contactos de menores

O regulador tinha aberto uma investigação no final de 2020 para determinar se o pedido tinha posto em prática as salvaguardas necessárias para proteger os dados dos utilizadores, especialmente se forem menores, uma vez que devem ter pelo menos 13 anos de idade para abrir uma conta no Instagram.

A DPC mostrou-se particularmente preocupada com o facto de os utilizadores com menos de 18 anos poderem mudar demasiado facilmente para uma conta comercial. Este tipo de conta exige que os utilizadores tornem públicos os seus dados de contacto, o que significa que são visíveis para todos na rede social.

O regulador também criticou o Instagram por ter tornado o conteúdo das contas de menores aberto a todos os utilizadores em determinados momentos, em vez de o restringir a seguidores aprovados.

Um porta-voz da Meta disse à RTE que o grupo tencionava recorrer, salientando que a investigação tinha estado a analisar cenários que tinham mudado ao longo do ano passado.

