O chefe da AIEA, que lidera uma equipa de 14 peritos, disse, esta manhã, que a missão à central militar russa é para manter, apesar dos incidentes militares na zona do complexo.

Guerra na Ucrânia

Inspetores nucleares chegam a Zaporizhia em missão de alto risco

A visita dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) à central nuclear de Zaporizhia está prevista começar esta quinta-feira. A missão é considerada de alto risco, com a Ucrânia a culpar o exército russo por bombardear a área e Moscovo a acusar Kiev de enviar uma equipa de "sabotadores".

O chefe da AIEA Rafael Grossi, que lidera uma equipa de 14 peritos, disse, esta manhã, que a missão à central militar russa é para manter apesar da violência latente.

"Houve atividade militar, inclusive esta manhã, há alguns minutos", mas "não vamos parar, estamos em movimento", disse aos repórteres na cidade de Zaporizhia, a cerca de 120 km da fábrica, antes da partida do comboio por volta das 8h15 da manhã, hora local.

Uma presença permanente da AIEA

"Vamos começar imediatamente a avaliar a situação de segurança na fábrica", acrescentou Grossi. A AIEA quer estabelecer uma presença "permanente" na central no sudeste da Ucrânia para evitar um possível desastre nuclear.

Em Kiev, o chefe do Comité Internacional da Cruz Vermelha apelou à suspensão de todas as operações militares em redor da fábrica, avisando que um ataque seria "catastrófico". "Já é tempo de parar de brincar com o fogo e, em vez disso, tomar medidas concretas para proteger este sítio", afirmou Robert Mardini aos jornalistas, acrescentando que "o mais pequeno erro de cálculo poderá causar estragos de que nos arrependeremos durante décadas".

UE doa cinco milhões de comprimidos para proteger ucranianos de radiação Os sucessivos ataques à central de Zaporíjia têm feito aumentar os receios de um desastre nuclear.

Novas acusações

Os dois lados do conflito acusam-se mutuamente há semanas de pôr em perigo a segurança da central nuclear, a maior da Europa.

Esta quinta-feira, as autoridades ucranianas acusaram a Rússia de realizar ataques de artilharia em Energodar, a cidade onde se encontra a fábrica de Zaporizhia.

"Os russos estão a efetuar ataques de artilharia na rota através da qual a missão da AIEA vai para a fábrica", disse na rede Telegram, o presidente da câmara de Energodar, Dmytro Orlov, atualmente exilado. O autarca também afirmou que o exército russo disparou sobre Energodar "com morteiros e armas automáticas e bombardeamentos com rockets".

Pelo seu lado, o exército russo acusou as tropas ucranianas de enviarem "dois grupos de sabotadores".

Reator encerrado

Entretanto, a operadora ucraniana da central, a Energoatom, disse que um reator foi encerrado na sequência de bombardeamentos russos, durante a madrugada.

Após "um disparo de morteiro no local da central elétrica de Zaporizhia, o sistema de emergência foi ativado e a unidade número 5 foi encerrada", disse a Energoatom numa declaração na rede Telegram.

Uma linha de alimentação de reserva também foi danificada, acrescentou a operadora, que adiantou ainda que um dos seis reatores da central ainda está em funcionamento.

