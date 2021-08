Medusas gigantes que podem chegar a ter três metros têm surgido na costa espanhola surpreendendo os banhistas. Os biólogos pedem para não tocarem nelas nem as matar. São inofensivas. Veja as imagens.

Insólito

Praias espanholas ‘invadidas’ por alforrecas que podem pesar 40 quilos

Redação Medusas gigantes que podem chegar a ter três metros têm surgido na costa espanhola surpreendendo os banhistas. Os biólogos pedem para não tocarem nelas nem as matar. São inofensivas. Veja as imagens.

Desde julho que os veraneantes de várias praias de Espanha estão a colocar fotos nas redes sociais de alforrecas gigantes à beira mar, sobretudo na costa na região de Granada, mas também em Huelva, Almeria e Málaga.

Os especialistas explicam que estas alforrecas pertencem à espécie “Rhizostoma Luteum”, que podem pesar até 40 quilos e chegar aos três metros de comprimento. Contudo, são completamente inofensivas, garante Luis Sánchez Tocino, biólogo marinho da Universidade de Granada, em declarações ao El Ideal.



Quem tocar ou for picado por uma destas alforrecas poderá sofrer uma ligeira irritação na pele, tal qual sucede com as medusas comuns, dizem outros especialistas nas redes sociais. Por isso, recomendam a todos que não toquem nelas, nem as retirem do mar.

Segundo o jornal La Vanguardia alguns internautas incitaram a matar estas medusas gigantes, o que causou grande indignação entre os especialistas que pediram para não o fazer dado que não constituem nenhum perigo.

Fenómeno raro

Pela costa espanhola banhada pelo mediterrâneo as alforrecas são comuns nas praias, devido às águas mais quentes. Mas, qual a razão por que estão a surgir estas medusas gigantes neste verão? Talvez devido a alterações nas correntes do mar, explicam os especialistas salientando que se trata, de facto, de um fenómeno anormal. Até ao momento, as alforrecas encontradas a 'banharem-se' na à beira-mar pesam cerca de sete quilos.

Esta não é a primeira vez que estas medusas surpreendem os banhistas espanhóis. No verão de 2012, cerca de 50 destes exemplares desta espécie gigante surgiram na costa da Andaluzia e de Murcia, durante a época balnear e foram até motivo de estudo pela agência espanhola de investigação científica.

