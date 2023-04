"Inocente". Trump rejeita culpa em tribunal nas 34 acusações de que é alvo

Através do caso pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica, o ex-presidente americano é acusado de ter tentado "influenciar as eleições presidenciais de 2016".

Donald Trump declarou-se inocente em relação às 34 acusações que pendem sobre si e que o levaram ao banco dos réus do tribunal criminal de Manhattan, em Nova Iorque, esta terça-feira.

O ex-Presidente norte-americano deixou o tribunal depois de uma curta audiência e daquela que foi uma comparência histórica para um ex-chefe de Estado do país devido a acusações criminais.

Perante os juízes, Trump declarou-se "inocente". A alegação foi feita durante a breve sessão no tribunal nova-iorquino, que durou cerca de 40 minutos, segundo refere a Lusa, e onde os procuradores revelaram a acusação do grande júri visando o ex-presidente e empresário.

No total, o antecessor de Joe Biden enfrenta 34 acusações de falsificação de registos comerciais, de acordo com diversos órgãos de comunicação social americanos.

As acusações estão ligadas a um alegado pagamento de suborno a uma ex-atriz pornográfica, Stormy Daniels, que terá servido para Trump comprar o seu silêncio, antes da campanha eleitoral de 2016, sobre o caso extraconjugal que mantiveram.

Além disso, e segundo disse em tribunal o Procurador Chris Conroy, citado pela NBC, é acusado de se ter envolvido numa "conspiração ilegal" para promover a sua campanha e "minar" as eleições desse ano, das quais veio a sair vencedor.

"De agosto de 2015 a dezembro de 2017, o réu orquestrou um esquema com outros para influenciar as eleições presidenciais de 2016, identificando e comprando informações negativas sobre ele para suprimir a sua publicação e beneficiar as suas perspetivas eleitorais", refere a declaração dos factos da acusação citada pela CNN.

De acordo com esta estação de televisão, a próxima audiência presencial de Trump, no tribunal de Nova Iorque, está marcada para 4 de dezembro.

O ex-Presidente americano enfrenta uma pena que pode ir até quatro anos de prisão, caso seja condenado.



"Um insulto à nação"

A acusação formal de alto nível contra Donald Trump aumentou a incerteza na corrida à Casa Branca de 2024, com o republicano de 76 anos a enfrentar agora um processo criminal e o atual presidente democrata Joe Biden a não confirmar a sua candidatura.

De acordo com a AFP, Trump, que parecia combativo durante a sessão no tribunal mas com uma expressão sombria, apelidou as acusações de que é alvo de "um insulto à nação". "O único crime que cometi foi defender corajosamente a nossa nação contra aqueles que a procuram destruir", disse o magnata.

Como terceiro candidato à Casa Branca, Donald Trump deixou o tribunal de Manhattan livre de supervisão judicial e irá agora tentar evitar o calvário de um julgamento que poderá acontecer em janeiro de 2024, antes das primárias republicanas.

