Exilado na Argentina, o ex Presidente deposto pelo golpe de Estado reagiu "sem medo" à ordem de prisão decretada pelo Ministério Público da Bolívia.

"Injusto e inconstitucional" diz Evo Morales sobre o mandado de detenção

Exilado na Argentina, o ex Presidente deposto pelo golpe de Estado reagiu "sem medo" à ordem de prisão decretada pelo Ministério Público da Bolívia.

Confrontado com o mandado de detenção emitido pelo Ministério Público da Bolívia esta quarta-feira, Evo Morales usou o Twitter para qualificar a ordem de prisão como "injusta, ilegal e inconstitucional".

A 14 años de nuestra revolución, el "mejor regalo" que recibo del gobierno de facto es una orden de aprehensión, injusta, ilegal e inconstitucional. No me asusta, mientras tenga vida seguiré con más fuerza en la lucha política e ideológica por una #Bolivia libre y soberana pic.twitter.com/B6rSHVFeaa — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 18 de dezembro de 2019

"Catorze anos após a nossa revolução, o 'melhor presente' que recebo do governo é um mandado de captura injusto, ilegal e inconstitucional. Não me assusta, enquanto estiver vivo continuo com força na luta política e ideológica por uma Bolívia livre e soberana", reiterou.

Também nas redes sociais, o ministro do Interior Arturo Murillo tornou pública o mandado que as autoridades emitiram com base nas acusações de "terrorismo" e "sedição". Numa comunicação inédita, fez questão de identificar Morales na publicação. "Senhor @evoespueblo para seu conhecimento", escreveu na legenda.

A resolução da justiça do país andino, assinada pelos dois procuradores da cidade de Cochamba, surge praticamente um mês depois do governo interino liderado por Jeanine Áñez ter apresentado uma queixa contra o homem que liderou o país nos últimos 14 anos.

Em causa, uma alegada tentativa de bloqueio de alimentos e combustíveis que Evo Morales considerou absurda. "Para os movimentos sociais que lutam pela vida e pela democracia, a Procuradoria Geral da República inicia investigações com montagens, semeou provas e manipulou gravações, mas para 30 irmãos assassinados a bala na Bolívia, não há investigação, os responsáveis ou presos", vincou em novembro.

Regresso difícil

A ordem do Ministério Pública surge 24 horas depois do ex chefe de Estado ter reivindicado, a partir de Buenos Aires, o seu direito a regressar à Bolívia com o objetivo de votar nas eleições presidenciais.

"Se eles propõe eleições livres, deixem-me entrar na Bolívia. Eu não sou candidato mas tenho o direito de fazer política", sublinhou.

Certo é que o mandato de captura dificulta o regresso do ex-mandatário ao país.