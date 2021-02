O plano que vai ser anunciado esta segunda-feira prevê um desconfinamento faseado até maio.

Inglaterra anuncia abertura das escolas para março, lojas não essenciais em abril

O plano que vai ser anunciado esta segunda-feira prevê um desconfinamento faseado até maio.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anuncia esta segunda-feira o plano para a saída do terceiro confinamento que começa a 8 de março com a reabertura das escolas, o regresso das visitas aos lares e o contacto com pessoas com quem não se partilha casa.

As regras sobre o convívio no espaço público vão ser menos apertadas e vai ser possível, por exemplo, fazer um piquenique com amigos. De acordo com o The Guardian, as lojas não essenciais só devem abrir em abril.

Os grupos maiores vão poder contactar-se no exterior a partir de 29 de março, quando começam as férias da Páscoa, data em que também deve abrir instalações desportivas ao ar livre.

O comércio não essencial só deverá reabrir em abril e os restaurantes e pubs só devem poder receber clientes no interior em maio. Será também nesta altura que reabrem os cabeleireiros. O governo disse esperar vacinar todos os adultos com mais de 50 anos de idade até 15 de Abril.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.