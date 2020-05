"Informação Falsa". Instagram censura Bolsonaro

O Presidente do Brasil divulgou números falsos sobre uma suposta queda no número de mortos por doenças respiratórias no Ceará e foi censurado pela rede social. É a segunda vez em menos de um mês.

O Presidente do Brasil divulgou números falsos sobre uma suposta queda no número de mortos por doenças respiratórias no Ceará e foi censurado pela rede social. É a segunda vez em menos de um mês.

twAfinal, a alegada descida de mortes associadas a doenças respiratórias no Ceará, divulgada pelo Presidente do Brasil, é falsa. Os números, posteriormente partilhados pelo deputado estadual André Fernandez (PSL-CE) não passaram no teste do polígrafo. Contratada para identificar notícias falsas no Instagram, a Agência Lupa diz que os dados incluem mortes de doentes oncológicos e pacientes com SIDA e conclui portanto que o alegado decréscimo de mortes registado no mesmo período do ano passado não tem qualquer credibilidade.

A decisão não passou ao lado dos internautas.

E o Instagram que bloqueou um storie do @jairbolsonaro e marcou como Informação falsa?



Grande dia 👍 pic.twitter.com/M6M7QaEG9t — Bruno Sartori (@brunnosarttori) May 12, 2020





post de bolsonaro foi ocultado e classificado como “informação falsa” no instagram



dá-lhe @agencialupa, viva as agências de checagem! pic.twitter.com/EJe9L9Qox4 — joão abel (em 🏠) (@joaoabel_) May 12, 2020





O Instagram agora tem um recurso para identificar as fake news que o pessoal posta..... E quem foi que postou uma hoje? (Bolsonaro).. Nem é surpresa pra ninguém né?! Já que foi assim que ele venceu as eleições .. que vergonha pic.twitter.com/qD0l7RHzUM — Manu (@_EGSS) May 12, 2020





A publicação só fica acessível depois do utilizador ler uma mensagem do Instagram a alertar para a informação falsa. Diz "toda a vida importa! Entretanto, há algo muito "estranho no ar!", escreveu o presidente ao compartilhar a notícia falsa. Depois de divulgar os números, ele questionou: "Por que em 2019 não teve o mesmo alarde?".

Eta não é a primeira vez que Jair Bolsonaro é censurado nas redes sociais. Ainda no mês passado, o Twitter removeu outra "fake news" sobre a eficácia da cloroquina para tratar os infetados pelo novo coronavírus, quando não há qualquer evidência científica a comprovar a fiabilidade do medicamento.



