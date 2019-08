A jovem russa tinha mais de 85 mil seguidores no instagram onde publicava fotos das suas viagens pelo mundo.

Influencer famosa morta pelo namorado e colocada numa mala de viagem

Paula SANTOS FERREIRA A jovem russa tinha mais de 85 mil seguidores no instagram onde publicava fotos das suas viagens pelo mundo.

Ekaterina Karaglanova tinha 24 anos, era recém-licenciada em medicina e uma influencer famosa na Rússia que levava uma vida que na sua conta de instagram parecia perfeita.

As fotografias das viagens que fazia, sobretudo pela Europa e que colocava nesta rede social eram seguidas por mais de 85 mil pessoas. Muitas delas comparavam Ekaterina a uma das mais belas mulheres do mundo, a atriz Audrey Hepburn.

Só que a vida aparentemente maravilhosa desta jovem russa foi abruptamente interrompida há cerca de duas semanas. Ekaterina Karaglanova foi brutalmente assassinada no seu belo apartamento em Moscovo, onde morava sozinha.

A jovem foi esfaqueada, degolada e num ato supremo de perversidade do assassino, o seu corpo foi colocado dentro de uma mala de viagem, no corredor da casa.

A descoberta do corpo foi feita pelos seus pais, no passado dia 26 de julho, e no dia 1 de agosto, a polícia deteve o homem com quem a instagramer estaria a sair, apontando-o como o seu assassino, segundo a agência de notícias russa Moskovsky Komsomolets.

A polícia publicou um vídeo onde Maxim Gareyev confessa o crime, embora segundo a BBC, não se perceba se o homem tenha tido um advogado ao seu lado, antes e durante a confissão.

“Esfaqueei-a pelo menos cinco vezes no pescoço e no peito”, diz o homem, de 33 anos, no vídeo.

Maxim Gareyev conta que Ekaterina o tratava com “desprezo”, insultando a sua “dignidade sexual” e as suas “capacidades financeiras”, segundo o jornal inglês The Independent.

De acordo com o jornal russo Komsomolskaya Pravda, citado por este diário do Reino Unido, o namorado da influencer admitiu ao tribunal ter contraído dívidas no valor de 111 mil euros, mas negou que tenha assassinado Ekaterina por causa do dinheiro. E que só a viu uma vez, antes do crime e que o encontro foi “espontâneo”.

As câmaras de vigilância do prédio onde Ekaterina morava mostravam a visita de um homem ao seu apartamento, só que este escondeu o rosto, levando um boné bem enterrado na cabeça.

Por estes dias, a influencer deveria estar a passear pela Holanda e a celebrar o seu 25º aniversário com o novo ‘namorado’, afinal o seu assassino confesso segundo a polícia russa.

Em 2017 a instagrammer este em Lisboa e colocou na rede social imagens da capital portuguesa.

Dias antes da viagem os pais da jovem tentaram várias vezes contactá-la, sem sucesso. Preocupados pediram ao senhorio do apartamento da filha para lhes dar a chave. Foi assim que encontraram a jovem, morta dentro da mala.

