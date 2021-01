Os familiares dos passageiros estão a chegar ao aeroporto procurando notícias e barcos de busca e salvamento dirigem-se à zona onde o avião terá caído, no Mar de Java.

Indonésia. Avião que desapareceu com 62 pessoas a bordo caiu ao mar

Lusa Os familiares dos passageiros estão a chegar ao aeroporto procurando notícias e barcos de busca e salvamento dirigem-se à zona onde o avião terá caído, no Mar de Java.

A pior notícia foi confirmada. O avião com 62 pessoas a bordo e que desapareceu hoje dos radares, depois de descolar de Jacarta para um voo interno com destino a Pontianak, caiu ao mar ao largo da costa de Jacarta, anunciaram as autoridades indonésias.

Um porta-voz do organismo indonésio de busca e resgate, informou em conferência de imprensa, que o Boeing, da companhia aérea Sriwijawa Air, se despenhou no Mar de Java, poucos minutos depois de descolar do Aeroporto Internacional Sukarno-Hatta, na capital indonésia, com destino a Pontianak, capital da província de West Kalimantan, na ilha Indonésia de Bornéu.

A agência de notícias espanhola Efe acrescenta que a polícia instalou, por seu lado, “um posto de identificação de cadáveres num hospital de Jacarta oriental”, para onde se estão a deslocar as famílias e os amigos das vítimas. Familiares estão também a chegar ao Aeroporto Sukarno-Hatta à procura de notícias e informações sobre os seus entrequeridos que viajavam a bordo (fotos em baixo).

Para o local onde caiu o avião, segundo a agência de notícias francesa France Press, estão a ser enviados barcos de busca e salvamento, da marinha indonésia (fotos).

O ministro da Indonésia dos Transportes, Adita IraWati, indicou, anteriormente, que o Boeing 737-500, da companhia aérea Sriwijawa Air, descolou de Jacarta às 13h56 locais (06h56 horas em Portugal continental) e às 14h40 horas locais (07h40 horas em Portugal continental), 46 minutos após a descolagem, perdeu o contacto com o Controlo de Tráfego Aéreo.

"O desaparecimento do avião está em investigação e a ser coordenado pela Agência Nacional de Busca e Resgate e pelo Comité Nacional de Segurança nos Transportes", revelou Irawati, em comunicado citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

Também em comunicado, a companhia aérea Sriwijawa Air referiu, entretanto, que o avião fazia um voo estimado de 90 minutos, de Jacarta a Pontianak, capital da província de West Kalimantan, na ilha Indonésia de Bornéu.

A bordo levava 56 passageiros e seis tripulantes, acrescenta a empresa.

