Indonésia. Avião com 50 pessoas a bordo desaparece minutos após descolar

Lusa Última hora. O avião da Sriwijawa Air despareceu dos radares quatro minutos após ter descolado no aeroporto de Jacarta esta manhã.

O Controlo de Tráfego Aéreo perdeu hoje o contacto com um Boeing 737-500 que fazia um voo interno, entre Jacarta e Pontianak, informaram as autoridades oficiais indonésias, segundo a agência de notícias norte-americana Associated Press (AP).

De acordo com alguns media indonésios, a aeronave, da companhia aérea Sriwijawa Air, fundada em 2003, descolou de Jacarta na manhã de hoje com destino a Pontianak, mas desapareceu dos radares cerca de quatro minutos depois de descolar da capital indonésia.

O Boeing 737 levaria a bordo 50 passageiros, referem ainda os media indonésios, e o avião terá desaparecido sobre o Mar de Java.

O voo do Aeroporto Internacional Soekarno-Hata de Jacarta leva normalmente 90 minutos a chegar a Pontianak. A companhia aérea disse que está a investigar o caso.

Em Outubro de 2018, 189 pessoas morreram no acidente de um Boeing 737 MAX que caiu no Mar de Java cerca de 12 minutos após a descolagem. Este acidente e outro envolvendo o mesmo modelo na Etiópia foram atribuídos a defeitos técnicos, e o fabricante americano de aeronaves foi multado em 2,5 mil milhões de dólares esta semana por enganar as autoridades durante o processo de aprovação da aeronave.

