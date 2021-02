Com eco em Madrid, as urnas catalãs convergiram na autodeterminação sem que isso signifique necessariamente um entendimento parlamentar.

Mundo 3 min.

Independentismo alcança maioria absoluta na Catalunha

Com eco em Madrid, as urnas catalãs convergiram na autodeterminação sem que isso signifique necessariamente um entendimento parlamentar. Nas eleições em que o Vox se assume como o maior partido da direita espanhola, o diálogo entre os socialistas e o Podemos ainda pode trocar as voltas à região.

Com a extrema-direita do Vox (7,7%) reforçada pelo encolhimento do PP (3,9%) e do Ciudadanos (5,6%), o independentismo alcançou pela primeira vez a maioria absoluta nas legislativas que a região autónoma realizou no passado domingo.

Apesar de discordarem na forma, os partidos da autodeterminação catalã legitimaram, assim, o que já se tinha manifestado “vontade popular” no referendo de 2017. Em coro, a Esquerda Republicana (21,3%) e o Juntos pela Catalunha (20%) já exigiram “consequências políticas”. Ainda que tenham ficado atrás do Partido dos Socialistas Catalães, ERC, JxC e a Candidatura de Unidade Popular, CUP (6,7%) somam mais de 51% dos votos e 74 dos deputados, quando bastam 68 para a maioria absoluta.

“O independentismo ganhou de novo as eleições”, celebrou o antigo Presidente da Genaralitat, Carles Puigdemont, a partir de Bruxelas. Defensor de um novo referendo pela autodeterminação da Catalunha, o sentenciado Oriel Junqueras, da ERC, deu o tiro de partida para as negociações para uma eventual formação de Governo.

Diferenças de base

"Queremos juntar-nos aos apoiantes pró-independência e queremos um governo e uma maioria parlamentar tão ampla quanto possível", disse ele. Para tal, "queremos falar com todos, e os cidadãos precisam de saber que na CEI encontrarão sempre uma mão amiga, empatia", enquanto que ele apelou a "todas as partes" para colocar "os interesses do país à frente dos seus".

Ainda antes da candidata do JxC, Laura Borràs, ter convocado as outras formações independentistas para o diálogo, o republicano disse esperar "que todas as partes atuem com generosidade e responsabilidade" e ter a profunda convicção que "os cidadãos catalães querem entendimentos amplos e abrangentes, na esfera parlamentar e no Governo".

De facto, nem a ERC nem os JxC se entendem na definição da via da independência. Enquanto os primeiros insistem no caminho do diálogo com Espanha, os segundos não abdicam da via unilateral. Na base de um eventual entendimento, tantos estes como a CUP só se entendem na amnistia dos presos políticos.

Na análise dos resultados, o El País recorda que a o futuro do Executivo da Catalunha ainda pode passa por uma “maioria de esquerda”, considerando que os Socialistas catalães e o Podemos já se mostraram dispostos a negociar uma solução idêntica à que se verifica, por exemplo, no Governo Central que colocou, lado a lado, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias

Ferida aberta

Com as trancas à porta das restrições impostas pela pandemia, a participação caiu a pique passando dos 80% de há quatro anos para os 53%. Foi precisamente por aqui que a dita direita convencional do PP justificou a clara derrota eleitoral.

Na reação à distribuição dos votos, o Ciudadanos também não se prestou à autocrítica. Fundado para “combater o separatismo” precisamente na Catalunha, o partido de Alberto Rivera, ali representado pela andaluza Inés Arrimadas, lamentou não ter “conseguido mobilizar o voto moderado”, mas não explicou como partido mais votado em 2017 para o sexto lugar, com 30 deputados perdidos.

Extremado, o eleitorado conservador diluiu-se no outro lado do espelho. “Líder da oposição ao separatismo e à esquerda”, o Vox é agora o maior partido da direita espanhola na Catalunha. Na estreia, chega ao parlamento com 11 deputados, chefiados por Ignacio Garriga.

Resultados eleitorais

Partido dos Socialistas Catalães: 23%, 33 deputados

Esquerda Republicana da Catalunha: 21,3%, 33 deputados

Juntos pela Catalunha: 20%, 32 deputados

Vox: 7,7%, 11 deputados

Em Comum Podemos: 6,9%, 8 deputados

Candidatura de Unidade Popular 6,7%, 9 deputados

Cidadãos: 5,6%, 6 deputados

Partido Popular: 3,9%, 3 deputados

Partido Democrata Europeu Catalão: 2,7%, 0 deputados

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.