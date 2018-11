De acordo com declarações da porta-voz da polícia de Bruxelas-Ixelles, Ilse Van de Kerre, os manifestantes – entre 300 e 500, conforme a polícia ou a imprensa belga - entraram em confronto com as autoridades numa zona não longe da sede do Governo federal belga.

Incidentes com "coletes amarelos" chegam a Bruxelas

De acordo com declarações da porta-voz da polícia de Bruxelas-Ixelles, Ilse Van de Kerre, os manifestantes – entre 300 e 500, conforme a polícia ou a imprensa belga - entraram em confronto com as autoridades numa zona não longe da sede do Governo federal belga.

Manifestantes dos ‘coletes amarelos’ entraram hoje em confronto com a polícia, em Bruxelas, com lançamento de projéteis e pelo menos um carro incendiado de um lado e canhões de água do outro, segundo fonte oficial.

Os manifestantes lançaram pedras, bolas de bilhar e latas, viraram um carro da polícia e incendiaram outro, sendo a coluna de fumo visível na zona de Schuman, o centro do ‘bairro europeu’.

As autoridades belgas ripostaram com canhões de água para fazer dispersar os manifestantes e interpelaram cerca de 60 pessoas que transportavam objetos proibidos, como facas e petardos.

Os confrontos ocorreram cerca das 13:30 (12:30 de Lisboa) e a manifestação, que começou duas horas antes, paralisou o tráfego no centro de Bruxelas.

Os ‘coletes amarelos’ tentaram por diversas vezes aproximarem-se de edifícios públicos, que estavam defendidos por cordões policiais e gritaram palavras de ordem contra o Governo liderado pelo liberal Charles Michel.

A manifestação de hoje em Bruxelas terá sido convocada através das redes sociais.

O movimento dos ‘coletes amarelos’ surgiu há duas semanas em França como protesto contra a subida dos impostos nos combustíveis e tinha já alastrado à região francófona belga da Valónia.

Lusa



