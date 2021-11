Governo e estados federados deverão anunciar medidas mais restritivas nas próximas horas. Natal será "realmente terrível" se não forem tomadas medidas, alerta o diretor do organismo responsável pela gestão da pandemia.

Incidência e infeções continuam a subir na Alemanha

As novas infeções por covid-19 e a incidência voltaram a subir na Alemanha no dia em que o Governo federal e os estados federados se reúnem para implementar medidas adicionais para conter o aumento de casos.

As autoridades de saúde alemãs registaram 65.371 novas infeções em 24 horas, em comparação com 50.196 na semana anterior, de acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia. A incidência acumulada em sete dias registou após 10 dias com novos máximos mais um novo pico com 336,9 novas infeções por 100 mil habitantes, perante 319,5 de quarta-feira.

A Alemanha registou 264 mortes num dia, em comparação com os 235 registados na semana anterior, e o número de casos ativos é de 532.600. A taxa acumulada de internamentos em sete dias é de 5,15 por 100.000 habitantes e a ocupação nos cuidados intensivos de pacientes com covid-19 é de 14,7%.

O governo federal e os estados federados devem chegar esta quinta-feira a um acordo sobre medidas adicionais para conter o aumento de infeções numa reunião que a chanceler em exercício, Angela Merkel, criticou na quarta-feira, defendendo que deveria ter sido realizada há muito tempo.

No momento, estamos a caminhar para uma emergência grave. teremos um Natal realmente terrível se nao tomarmos medidas agora. Lothar Wieler, diretor do Instituto Robert Koch

O chefe da agência de controle de doenças da Alemanha, Lothar Wieler, alertou esta quinta-feira que o país enfrentará um "Natal realmente terrível", a menos que sejam tomadas medidas para conter o aumento acentuado das infeções. Os legisladores alemães debatem no mesmo dia medidas para substituir as regras nacionais contra epidemias, que expiram no final do mês.

O Instituto Robert Koch, agência alemã de controle de doenças, informou hoje que os 65.371 novos casos confirmados foram registados num único dia, continuando a tendência de aumento que os especialistas têm vindo a alertar há semanas. "No momento, estamos a caminhar para uma emergência grave. teremos um Natal realmente terrível se nao tomarmos medidas agora", disse o diretor da agência, Lothar Wieler.

Wieler disse que a Alemanha precisa de aumentar as suas taxas de vacinação para significativamente acima de 75% (atualmente é de 67,7%). Algumas regiões da Alemanha têm taxas de vacinação tão baixas quanto 57,6%.

Destacou igualmente a necessidade de acelerar a vacinação, tanto nas primeiras doses quanto nas doses de reforço, perante um índice insuficiente de imunizações. Até terça-feira, 70,2% da população alemã tinha sido vacinada, 67,7% com as doses necessárias.

O responsável pediu também o encerramento de clubes e bares, o fim de eventos de grande escala e limitar o acesso a certas partes da vida pública aos vacinados ou com certificado de recuperação.

