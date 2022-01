Quem não tenha a terceira dose da vacina contra a covid-19 deverá submeter-se a um teste antes de poder aceder a bares e restaurantes, vetados por completo aos não vacinados.

Omicron

Incidência do vírus na Alemanha continua a aumentar. Festas camuflaram explosão de contágios

A incidência acumulada a sete dias continuou na Alemanha a tendência ascendente, que mostra desde finais do ano, para se situar em 335,9 novos casos por cada 100.000 habitantes, face aos 303,4 de sexta-feira.



Segundo dados do Instituto de virologia Robert Koch (RKI), atualizados esta madrugada, nas últimas 24 horas registaram-se mais 55.889 contágios, mais do dobro que há uma semana, e 268 mortes.

As autoridades sanitárias já tinham advertido que os dados registados durante a época do Natal não eram realistas e contavam com um aumento exponencial de casos, associado também à variante Omicron, no início do ano.

Face à expansão da variante Omicron e ao risco que, segundo as autoridades de saúde, representa para a manutenção dos serviços essenciais devido ao elevado número de contágios que se espera, o Governo e os líderes regionais acordaram na sexta-feira novas medidas.

Assim, a quarentena reduz-se de 14 para 10 dias, que poderão limitar-se a sete com a apresentação de um teste negativo, enquanto as pessoas que receberam a dose de reforço da vacina estão totalmente isentas de o realizar após estarem expostas ao vírus.

