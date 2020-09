Incêndios nos EUA já mataram sete pessoas

Há ainda 12 pessoas desaparecidas, no estado da Califórnia. Incêndios obrigaram à retirada de milhares de pessoas de diferentes estados americanos e arrasaram por inteiro pequenas cidades.

Sete pessoas morreram e 12 continuam desaparecidas, na sequência dos incêndios florestais que estão a devastar vários zonas dos Estados Unidos da América.

De acordo com o USA Today, pelo menos sete mortes foram confirmadas pelas autoridades, enquanto outras 12 pessoas continuam desaparecidas, em Butte County, no estado da Califórnia, onde também se registaram três óbitos.



Mas os fogos dos últimos dias têm atravessado vários estados do oeste do país, deixando um rasto de destruição e morte à sua passagem.

Esta quarta-feira duas pessoas tinham sido encontradas sem vida no estado do Oregon. As duas vítimas eram mãe e um filho, de 12 anos, anunciou o xerife do condado de Marion.

Só neste estado, pelo menos cinco localidades foram praticamente destruídas pelos fogos "sem precedentes", indicou a governadora Kate Brown, que teme "numerosas perdas, em termos de edifícios e de vidas humanas", numa altura em que estão em curso evacuações em massa.

Horas antes, as autoridades tinham anunciado a morte de mais quatro pessoas noutros estados da costa oeste.

No estado de Washington, uma criança de um ano morreu e os pais sofreram queimaduras graves quando tentavam fugir às chamas, informou o gabinete do xerife do condado de Okanogan.

Também no norte da Califórnia, morreram três pessoas num incêndio que forçou milhares de pessoas a abandonar as casas. Pelo menos uma pessoa foi encontrada morta num carro, quando tentava escapar às chamas.

A zona de Butte County é uma das mais atingidas Foto: AFP

No estado de Washington, em apenas 24 horas, nove incêndios queimaram mais do dobro da área ardida durante todo o ano de 2019, ultrapassando os 133 mil hectares carbonizados, segundo o governador daquele estado, que faz fronteira com o Canadá.

A pequena cidade de Malden, no estado de Washington, ficou praticamente destruída, com o quartel dos bombeiros, os correios e a câmara municipal "reduzidos a cinzas", disse o xerife Brett Myers, em comunicado.

EUA. Califórnia enfrenta a pior época de incêndios de sempre Autoridades estão a perder a capacidade de controlar a dimensão dos incêndios do estado californiano.

Os incêndios florestais continuam descontrolados no oeste dos Estados Unidos, com o tempo seco e ventos fortes a alimentarem as chamas.

Descida de temperatura pode ajudar nos próximos dias

Os meteorologistas preveem uma mudança nas condições do tempo ainda esta semana, que pode ajudar a combater os fogos, como a diminuição do vento e a queda de temperatura até 15 graus.

Nos últimos anos, vários estudos têm ligado os cada vez maiores incêndios florestais nos EUA ao aquecimento global provocado pela queima de combustíveis fósseis.

Com os incêndios deste ano, a Califórnia bateu um novo recorde de área ardida, atingindo perto de um milhão de hectares (930.800) de território consumido pelas chamas, só este ano, e ultrapassando o valor dos grandes incêndios de 2018.

