Incêndios ameaçam a capital australiana e cidades do sul

O apocalipse na Austrália falado em português

Da "mochila com bens essenciais" ao "aparente estado de normalidade" há duas Austrálias no retrato dos incêndios que lavram há quatro meses consecutivos no maior país da Oceânia. O Contacto foi ouvir os relatos, em português, do "inferno" e da "acalmia". Há Sydney, Melbourne e o resto.