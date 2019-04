Esta tarde deflagrou um incêndio na catedral de Notre Dame em Paris. O mundo está em choque com a tragédia que atingiu o icónico monumento com 800 anos na capital francesa.

Mundo 12 1 2 min.

Incêndio na Catedral de Notre Dame, em Paris, está a chocar o mundo

Esta tarde deflagrou um incêndio na catedral de Notre Dame em Paris. O mundo está em choque com a tragédia que atingiu o icónico monumento com 800 anos na capital francesa.

(Notícia atualizada às 23:23)

Ao local acorreram várias viaturas dos bombeiros e de emergência médica e a zona foi isolada pela polícia. A situação poderá estar "potencialmente ligada" aos trabalhos de reabilitação do edifício, segundo os bombeiros da capital francesa.

As imagens mostram a intensidade das chamas no local, naquele que é o monumento histórico mais visitado da Europa.

Nas redes sociais, os internautas têm partilhado vários vídeos com imagens do edifício em chamas, incluindo uma em que um dos pináculos colapsa.

This is clearer footage of the #NotreDame spire collapsing. This is absolutely heart-wrenching pic.twitter.com/tSClWZlmC5 — Mohammed (@MazAlJumaily) April 15, 2019

Emmanuel Macron cancelou a agenda e dirigiu-se de imediato para a Catedral, adiando o seu discurso "por causa do incêndio terrível que lavra na Notre-Dame de Paris", anunciou o gabinete do presidente francês.

O incêndio ocorre num momento em que a catedral está a ser alvo de renovações, com algumas das zonas do edifício rodeadas de andaimes. Na semana passada, foram inclusivamente retiradas algumas estátuas de bronze da fachada para avançar com as obras.



12 Incêndio na Catedral Notre Dame.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP O terrível incêndio que deflagrou hoje na Catedral Notre Dame, em Paris, tem devorado um dos mais emblemáticos monumentos da capital francesa. Foto: AFP

De acordo com o jornal Le Figaro, por causa dos trabalhos de recuperação, 16 estátuas foram retiradas do pináculo que colapsou a 11 de abril para serem restauradas. As estátuas, com mais de 250 quilos, foram levadas para Périgueux, Dordogne, onde deveriam ser restauradas antes de voltar para a torre, em 2022.



O Ministério da Administração Interna francês admitiu que os bombeiros podem não conseguir salvar a catedral de Notre-Dame de Paris, que está a arder desde o fim da tarde.

Depois de várias horas no combate às chamas, os bombeiros de Paris temem não conseguir travar a propagação das chamas na catedral.

"Não temos certeza de poder deter a propagação no campanário norte. Se este colapsar, podem imaginar a extensão dos danos", disse o general Jean-Claude Gallet, comandante da brigada dos bombeiros sapadores de Paris.

Neste momento encontram-se cerca de 400 bombeiros a combaterem o incêndio no interior e no exterior da catedral.

A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, lamentou o "terrível incêndio", enquanto milhares de parisienses também espelhavam dor e tristeza com a destruição de um dos mais emblemáticos monumento de Paris e de França.

As imagens do incêndio foram transmitidas em direto pela televisão, incluindo a queda do pináculo, erguido sobre os quatro pilares do transepto que tinha 93 metros de altura.

A catedral, símbolo de Paris, começou a ser construída em 1163 e é famosa por figurar no clássico romance de Victor Hugo "O corcunda de Notre Dame", adaptado ao cinema pela Disney. O monumento atrai milhões de turistas por ano.

De acordo com o porta-voz da catedral Notre-Dame, o alerta de incêndio foi ativado por volta das 16h50.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.