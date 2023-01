Segundo a polícia, o incêndio pode ter sido causado por um fogão avariado que estava na sala de estar do apartamento.

Fogo

Incêndio mata três estudantes no sul de Espanha

AFP Segundo a polícia, o incêndio pode ter sido causado por um fogão avariado que estava na sala de estar do apartamento.

Três jovens com idades entre os 20 e os 22 anos morreram e vários outros ficaram feridos, esta manhã, num incêndio num apartamento no sul de Espanha que pode ter sido causado por um fogão avariado, disseram as autoridades.

Segundo os serviços de emergência, o incêndio deflagrou pouco antes das 8h no apartamento, que fica num edifício de três andares no centro de Huelva, uma cidade andaluza de 140.000 habitantes perto da fronteira com Portugal.

De acordo com a polícia de Huelva, as três vítimas morreram no hospital após terem sido assistidas pelos bombeiros. Eram "duas mulheres e um homem" de "20 a 22 anos" que estudavam na Universidade de Huelva, disse à AFP um porta-voz das autoridades.

Outras três pessoas foram hospitalizadas

Para além dos três mortos, dezenas de pessoas foram vítimas de intoxicação relacionada com a inalação de fumo, segundo o governo regional da Andaluzia. Destas, três foram hospitalizadas, precisa em comunicado.

As vítimas eram "jovens a desfrutar de um momento de celebração" depois de terminarem os seus exames, disse o alcaide de Huelva, Gabriel Cruz, aos jornalistas, referindo-se a uma "enorme tragédia".

Segundo a polícia, o incêndio pode ter sido causado por um fogão avariado que estava na sala de estar do apartamento de quatro quartos, onde tinham sido postos vários colchões para acomodar as pessoas que passavam por ali.

"Pode de facto ser a causa do incêndio", mas devemos ser "cautelosos", salientou o presidente da câmara de Huelva, recordando que a origem do incêndio ainda está a ser "investigada".

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.