França

Incêndio mata dois adultos e duas crianças em Estrasburgo

AFP Dois adultos e duas crianças morreram num incêndio que deflagrou na madrugada de segunda-feira num apartamento em Estrasburgo, França, disse um representante do Ministério Público.

"Há quatro vítimas mortais, uma família, dois adultos e duas crianças", indicou um magistrado do Ministério Público. "Acabámos de abrir uma investigação que ficou a cargo do departamento de segurança para procurar as causas do incêndio", acrescentou a mesma fonte.

A identidade das vítimas ainda não pôde ser confirmada. De acordo com vários vizinhos entrevistados, a família seria de nacionalidade síria e os dois filhos teriam cerca de sete ou oito anos de idade.

O incêndio foi extinto ao início da manhã e os bombeiros, que ali chegaram rapidamente de acordo com vizinhos, já tinham deixado o local, observou uma jornalista da AFP. No terceiro andar do prédio de habitação social no sul de Estrasburgo, várias janelas ficaram enegrecidas devido às chamas.

Vizinha chamou os bombeiros às 5h

"Sentimos o cheiro do fumo, acordámos com ele, saímos e ouvimos a mãe, o pai e as crianças a gritar", disse à AFP Anissa, uma vizinha no rés-do-chão que diz ter chamado os bombeiros por volta das 5h.

Segundo o proprietário social da Eurométropole de Strasbourg Ophéa, que irá realojar as pessoas cujos apartamentos foram danificados pelo incêndio, o edifício fazia parte de um programa de renovação urbana e deveria ser submetido a obras em breve.

