Autoridades dão ainda conta de três dezenas de feridos, entre os quais seis bombeiros.

Incêndio em Paris causa pelo menos oito mortos

Autoridades dão ainda conta de três dezenas de feridos, entre os quais seis bombeiros.

Um incêndio num prédio dos anos 70 na cidade de Paris que demorou cerca de seis horas a ser dominado causou a morte de pelo menos oito pessoas, ferindo outras três dezenas, entre as quais quatro bombeiros, de acordo com o diário Le Monde e a agência France Presse.

O fogo deflagrou ao princípio da madrugada no número 17 da rue Erlanger e, segundo o porta-voz dos soldados da paz, Clément Cognon, "o balanço de vítimas pode ainda aumentar, porque as operações de rescaldo ainda não foram realizadas nos últimos andares, sítio onde o fogo teve ação mais violenta".

As causas do incêndio no prédio de oito andares ainda são desconhecidas e Cognon revelou que "dezenas de pessoas que se refugiaram nos últimos pisos foram salvas por pouco".



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.