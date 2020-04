O governo ucraniano nega o aumento de radiação

Mundo 2 min.

Incêndio em Chernobyl. Inspetor denuncia valores de radiação "acima do normal"

O governo ucraniano nega o aumento de radiação

Um incêndio deflagrou, este sábado, numa floresta ucraniana dentro da zona de exclusão dos 2.600 km quadrados da central nuclear abandonada em Chernobyl, na Ucrânia. Dois aviões de combate a incêndios e um helicóptero foram colocados no local.

Cerca de 90 bombeiros foram destacados para extinguir o incêndio, que rapidamente se espalhou por 20 hectares, de acordo com a agência de proteção civil de Kyiv.

O governo ucraniano nega, mas o responsável pelos Serviços de Inspeção Ecológica da Ucrânia denunciou nas redes sociais que os níveis de radiação estão acima do normal. Na publicação que inclui um vídeo, vê-se um contador de Geiger que indica valores entre 2.3 e 2.6, um nível de radioatividade 16 vezes superior ao normal.

Este domingo, os serviços de emergência asseguraram inicialmente que não tinha ocorrido um aumento da radioatividade, apesar de no sábado terem revelado “dificuldades” nos seus esforços para controlar o sinistro devido a um aumento dos valores em certas zonas.



Chernobyl foi o local do pior desastre nuclear do mundo quando, em abril de 1986, o reator nº 4 explodiu, causando a dispersão de grandes quantidades de material radioativo na atmosfera.



A radiação radioativa do acidente ainda está presente na zona de exclusão de 2.600 Km quadrados que foi montada em torno do local. Este facto tornou o combate ao incêndio mais difícil, disseram as autoridades, mas insistiram que não há perigo para os centros populacionais.

Os incêndios são uma ocorrência relativamente frequente na zona de exclusão. O jornal Kyiv Post, mais de 140 incêndios deflagraram na região de Kiev nos últimos 12 dias. Ainda não está confirmado se a causa do incêndio estava diretamente ligada à natureza radioativa da floresta.



Toda a zona foi evacuada há 33 anos, apesar de cerca de 200 pessoas ainda viverem no local, ignorando, desde os anos 1980, as ordens que foram emitidas para abandonarem o local.

Em 2017 os serviços de emergência ucranianos enfrentaram um incêndio na zona perto do terceiro reator da central que foi encerrado em dezembro de 2000.

Nos últimos meses disparou o número de turistas que visitou a zona do desastre e que em agosto de 2019 alcançou os 75 mil visitantes, atraídos pelo "turismo radical" e pelo interesse provocado pela série de televisão "Chernobyl".

Em 2016 ficou concluída a instalação do sarcófago de proteção do quarto reator, a maior estrutura dinâmica jamais construída e que garante a segurança do local durante um período de cem anos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.