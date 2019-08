O fogo terá tido mão criminosa e os bombeiros conseguiram impedir que as chamas alastrassem a edifícios vizinhos.

Incêndio destrói centro social de Thionville

O fogo terá tido mão criminosa e os bombeiros conseguiram impedir que as chamas alastrassem a edifícios vizinhos.

Um incêndio destruiu esta madrugada, o centro social de Le Lierre, na Praça Rolland, em Thionville, França, obrigando a uma longa intervenção dos bombeiros para evitar que as chamas se propagassem aos edifícios vizinhos, incluindo um centro comercial e prédios de apartamentos.

As corporações de bombeiros de Thionville, Yutz e Hayange combateram durante várias horas as chamas até as conseguir extinguir.

As autoridades policiais suspeitam que o fogo teve origem criminosa e poderá ter sido provocado por uma rixa entre dois grupos rivais ligados ao tráfico de droga.

"É criminoso, sem dúvida, há o relato de uma testemunha, a videovigilância da cidade e vários tiros disparados, pelo menos dois”, na área geográfica da praça, declarou ao jornal francês Le Républican Lorrain um polícia.

O fogo começou com o incêndio num automóvel e numa scooter estacionados em frente ao centro social Le Lierre, tendo depois as chamas passado para a porta do edifício e ‘entrado’ no centro social.

Vários moradores da praça contaram que outros veículos arderam durante a noite, antes deste grande incêndio, durante os confrontos entre os grupos rivais, tendo os bombeiros sido chamados anteriormente.

Duas salas do centro social ficaram completamente destruídas, bem como todo o sistema elétrico, o que irá provocar o encerramento pelo menos temporário desta instituição. Mesmo assim, os 15 trabalhadores temem perder o emprego.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.