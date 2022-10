"Este incêndio foi iniciado por criadores de gado para pastoreio. Tudo aponta para isso", disse o ministro da Agricultura chileno, Esteban Valenzuela.

Incêndio danifica 80 estátuas da Ilha de Páscoa

Cerca de 80 estátuas icónicas da Ilha de Páscoa foram danificadas, algumas "de forma irreparável", por um incêndio que deflagrou no início desta semana, disseram as autoridades do país e da ilha esta sexta-feira.

"O incêndio na pedreira do vulcão Rano Raraku foi extinto (...), causando no entanto danos irremediáveis ao património cultural da humanidade", declarou o Presidente chileno Gabriel Boric.

O incêndio devastou uma centena de hectares do Parque Nacional Rapa Nui e atingiu a área do vulcão Rano Raraku, onde se situa a pedreira onde a antiga civilização indígena Rapa Nui fez as suas estátuas moai. O local aloja 416 destas esculturas em várias fases de fabrico.

As chamas, o fumo e a água causaram danos a 20% das estátuas do local - incluindo cerca de 100 dentro da pedreira -, disse o autarca da ilha, Pedro Edmunds, acrescentando que uma tinha sofrido "danos irreparáveis".

Foto: Município de Rapanui/AFP

Governo acredita que fogo poderá ter origem criminosa

"Ficará lá, como está, até avaliarmos os danos, e depois apelaremos à humanidade para ver que solução podemos encontrar", disse o presidente da câmara, explicando que as chamas se tinham espalhado rapidamente devido à falta de guardas no parque, o que, segundo ele, se deve ao "abandono da ilha" por parte do governo.

Devido à geografia, os bombeiros não conseguiram aceder ao local do incêndio, que poderá ser de origem criminosa.

Isolada no meio do Pacífico, a 3.500 km da costa chilena, a Ilha de Páscoa é conhecida mundialmente pelos seus impressionantes monumentos megalíticos de origem misteriosa, classificados como Património Mundial pela UNESCO. Alguns deles podem atingir 20 metros de altura e pesar até 80 toneladas.

O incêndio ocorreu três meses após a reabertura da ilha ao turismo mundial, no início de agosto, após um encerramento de dois anos devido à pandemia.

Antes da pandemia, a ilha, que depende do turismo como sua principal fonte de subsistência, recebia 160.000 visitantes por ano, com dois voos por dia.

