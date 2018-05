Confrontos causaram ainda cerca de mil feridos nos protestos junto às barreiras de segurança com Israel.

Inauguração da embaixada dos EUA gera dezenas de mortos na faixa de Gaza

Confrontos causaram ainda cerca de mil feridos nos protestos junto às barreiras de segurança com Israel.

Milhares de palestinianos deslocaram-se para junto da fronteira defensiva com Israel na faixa de Gaza e desencadearam protestos contra a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, cuja cerimónia de inauguração foi marcada para hoje. Dos confrontos resultaram, de acordo com as agências internacionais, pelo menos 40 mortos e cerca de um milhar de feridos.



Ao longo de toda a região da Cisjordânia, em Ramallah, Belém, Hebron, Nablus e Jericó, os manifestantes arremessaram pedras contra as forças de segurança israelitas e procuraram cruzar as barreiras de segurança.



Em simultâneo, as autoridades israelitas avisaram que "todos os que se aproximarem das barreiras de segurança serão considerados terroristas", conforme afirmou o ministro israelita da Educação, Naftali Bennett, numa altura em que também se assinalam os 70 anos da formação do Estado de Israel.



