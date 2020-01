A primeira sessão durou 13 horas e serviu para determinar as regras que o processo seguirá nos próximos dias. Propostas dos democratas para incluir testemunhas e documentos confidenciais foram rejeitadas.

Impeachment de Trump. Julgamento começa com derrota para os democratas

A primeira sessão durou 13 horas e serviu para determinar as regras que o processo seguirá nos próximos dias. Propostas dos democratas para incluir testemunhas e documentos confidenciais foram rejeitadas.

Começou esta terça-feira, 21 de janeiro, no no Capitólio, em Washington, a primeira parte do julgamento de destituição de Donald Trump.

Esta sessão foi marcada pela discussão da resolução que tem como objetivo estabelecer as regras e os procedimentos que irão guiar o processo ao longo dos próximos dias.

Apresentada pelo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnel, a resolução constituiu uma primeira derrota para os democratas, que viram rejeitadas as suas propostas de emendas ao documento, entre as quais as que solicitavam o testemunho do ex-assessor de Segurança Nacional John Bolton, o chefe do Gabinete da Casa Branca, Mick Mulvaney, ou a inclusão de documentos confidenciais do Pentágono e do Departamento de Estado.

Uma maratona

Ainda que tenha servido, sobretudo, para discutir e definir as normas sob as quais o julgamento do impeachment se vai guiar, a primeira sessão resultou numa maratona de 13 horas, que começou ao início da tarde e terminou já de madrugada, perto das 2h (cerca das 8h no Luxemburgo).

Donaldo Trump é o terceiro presidente americano a ser submetido a um um processo de impeachment e ao respetivo julgamento, no Senado dos EUA.

A destituição de Trump do cargo de presidente dos Estados Unidos da América será pouco provável, já que os republicanos têm a maioria dos assentos no Senado e é necessária uma votação de 2/3 para que isso aconteça.

Mas até ao seu desfecho o processo seguirá os trâmites definidos nesta primeira sessão.

Com 53 votos a favor e 47 contra, as regras aprovadas esta terça-feira determinam que tanto a acusação democrata quanto a defesa de Trump terão 24 horas divididas em três dias para as suas alegações iniciais, que estão programadas para começar hoje à tarde.

Caberá depois aos senadores questionar ambos os lados, sendo-lhes reservadas 16 horas para o fazer. Caso estes o decidam, poderão ser convocadas novas testemunhas ou requeridos documentos adicionais para juntar ao processo.

No final, haverá um debate de quatro horas, que antecederá os votos finais.

Recorde-se que o julgamento político de Donald Trump tem origem em acusações de abuso de poder e obstrução ao Congresso, relacionadas com eventuais pressões de Trump sobre a Ucrânia para investigar um de seus possíveis rivais às eleições deste ano, o ex-vice-Presidente Joe Biden.

Segundo a oposição democrata, o governante condicionou a entrega de quase 400 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia e também o agendamento de uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, caso Kiev investigasse Biden.

AT com agências