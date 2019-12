Imigrante senegalês em situação ilegal em Espanha que trepou edifício considerado herói depois de entrar em apartamento em chamas para salvar morador em cadeira de rodas.

Imigrante ilegal salva homem em cadeira de rodas

Era mais uma manhã de trabalho em Valencia a vender colares e pulseiras na rua quando o senegalês Gorgui Lamine Sow, de 20 anos, começou a ouvir gritos vindos de um apartamento ali perto. O imigrante que vive em Espanha ilegalmente viu fumo a sair da janela e não pensou duas vezes. Trepou pela fachada do edifício e salvou Àlex Caudeli Webster.

"Não pensei em nada. Só ouvi gritos e fui a correr ajudar", afirmou o jovem ao El País. "Ele salvou a minha vida. Subiu a parede, deitou abaixo os estores que ardiam, [...] agarrou-me como um saco de batatas e aguentou tudo porque, além de eu não poder andar, já que tenho um problema nas pernas, também sofro de vertigens", explicou Àlex, de 39 anos, sentado na cadeira de rodas ao lado de Luky, o seu cão.

Agora Gorgui usa uma t-shirt com o escudo do Super-Homem oferecia por Àlex. “Não é porreiro?” Sorridente, o senegalês respondeu ao El País que não se sente um herói. "Fi-lo sem pensar", afirmou. "Um herói? Não sei se é. É uma boa pessoa", acrescentou a mulher do jovem, Gana Gadiaga, também senegalesa.

Também os moradores da rua do Port se envolveram rapidamente na operação de salvamento. Roberta trouxe um extintor de incêndio e uma escada para que Gorgui e Àlex pudessem descer da varanda. Todos os envolvidos apontaram o jovem senegalês como herói, que assim que desceu da varanda com Àlex se foi embora porque tinha de ir buscar a mulher e a filha.

Durante o fim-de-semana, especulou-se sobre quem seria o jovem senegalês e na segunda-feira o município de Denia anunciou que vai condecorar Gorgui e já pediu ao governo a regularização da situação do senegalês e da sua família.

O sonho de ser camionista

Com a xenofobia a ganhar força nas instituições espanholas depois do êxito eleitoral do Vox, de extrema-direita, o caso de Gorgui Lamine Sow faz lembrar o caso do imigrante maliano Mamoudou Gassama, que no ano passado escalou vários andares de um edifício em Paris para salvar a vida de uma criança pendurada numa varanda. Como reconhecimento, recebeu a nacionalidade francesa e passou a fazer parte do corpo de bombeiros, como desejava, e conheceu até o presidente Emmanuel Macron.

Questionado sobre que outra profissão gostava de exercer, Gorgui confessou que gostava de ser motorista de pesados, apesar de se contentar com qualquer outro trabalho. Só gostava de poder melhorar a sua situação pessoal e da sua família.

