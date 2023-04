Prédio mais alto de Nova Iorque foi atingido por um trovão e imagens já se tornaram virais.

Nova Iorque

Vídeo. Imagens impressionantes mostram relâmpago a atingir One World Trade Center

Filipa MATIAS PEREIRA Prédio mais alto de Nova Iorque foi atingido por um trovão e imagens já se tornaram virais.

Um trovão atingiu o One World Trade Center, o prédio mais alto de Nova Iorque, no passado sábado. As imagens impressionantes do relâmpago a irromper o céu de Manhattan foram partilhadas nas redes sociais e já se tornam virais.

A tempestade começou a aproximar-se da cidade norte-americana ao final da tarde, contrastando com as temperaturas amenas que se fizeram sentir ao longo do dia.

Já durante a noite os trovões apareceram no horizonte e o momento em que atingiram o One World Trade Center, o edifício principal do novo complexo do World Trade Center, foi captado pelas câmaras da EarthCam.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O mau tempo não causou danos, mas em Nova Jérsia milhares de pessoas ficaram sem acesso à rede elétrica.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.