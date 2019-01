Três garrafas de gás explodiram no terraço do campus universitário de Doua, em Villeurbanne (Rhône), da Universidade de Lyon 1. A detonação e o incêndio que se seguiu já estão controlados e provocaram três feridos.

Imagens de uma violenta explosão na Universidade de Lyon (vídeo)

Um empregado da universidade relatou à AFP ter ouvido uma forte explosão seguidas de duas detonações menos violentas.Aas explosões verificaram-se num edifício perto da biblioteca da Universidade Lyon 1, a que se seguiu um incêndio e uma coluna de fumo negro visível a uma grande distância. As autoridades universitárias evacuaram 800 pessoas por precaução.



O motivo próximo, segundo os bombeiros disseram à AFP, das explosões no teto do edifício Mendel, que aloja laboratórios de química, foi a colocação, por uma empresa que fazia trabalhos de reparação no edifício, de três garrafas de gás no terraço.

O acidente foi controlado pelas 10.30 da manhã, altura que a autoridades universitárias permitiram a reabertura da biblioteca.



🔴🇫🇷ALERTE INFO - Une violente explosion d’origine accidentelle vient de se produire sur le toit d’une bibliothèque scientifique de l’université Lyon-1, à #Villeurbanne. D’importants moyens de secours sont dépêchés sur place (mairie). pic.twitter.com/flEKuhA5ha — 🌐Le Globe (@LeGlobe_info) January 17, 2019





