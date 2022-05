As imagens, capturadas a 19 e 21 de maio, mostram dois navios graneleiros atracados ao lado do que parecem ser silos de cereais ucranianos.

Mundo 3 min.

Guerra na Ucrânia

Imagens de satélite sugerem que Rússia estará a roubar cereais da Ucrânia

Maria MONTEIRO As imagens, capturadas a 19 e 21 de maio, mostram dois navios graneleiros atracados ao lado do que parecem ser silos de cereais ucranianos. Portugal defendeu, esta segunda-feira, uma solução conjunta da UE para ajudar a Ucrânia a exportar este produto.

A informação foi avançada pela CNN, esta segunda-feira, com base em imagens de satélite do porto de Sevastopol, na Crimeia, capturadas pela norte-americana Maxar Technologies. Não é possível dizer com certezas que os navios Matros Pozynich e Matros Koshka estariam a carregar cereais roubados da Ucrânia, mas autoridades ucranianas e fontes da indústria agrícola afirmaram à emissora norte-americana que "as forças russas nas áreas ocupadas esvaziaram vários armazéns e transportaram os cereais para o sul".

Além disso, acrescenta a CNN, "a Crimeia produz muito pouco cereal, ao contrário das regiões ucranianas de Kherson e Zaporíjia, imediatamente a norte, muito ricas a nível agrícola". As imagens de satélite vêm dar força às declarações do presidente ucraniano, que esta segunda-feira afirmou que "os cereais estão a ser roubados diariamente pelo exército russo e transportados por navios até outros países".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de twitter. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Zelensky apela a ajuda da comunidade mundial

Segundo a agência de notícias ucraniana Interfax, Volodymyr Zelensky apelou, esta segunda-feira, à ajuda dos diversos países no combate às exportações dos cereais ucranianos roubados pela Rússia. "Precisamos de ajuda a nível diplomático, porque não conseguimos lutar contra isto sozinhos", afirmou, durante uma intervenção virtual no World Economic Forum, a decorrer em Davos, na Suíça, até quinta-feira.

A UE não vai passar fome, mas África e Médio Oriente estão em perigo Não se prevê falta de comida, mas o preço dos alimentos na UE vai disparar, alerta Bruxelas. Organismo apresentou esta quarta-feira um conjunto de medidas para ajudar a debelar a fome global que a guerra poderá provocar.

No sábado, depois do encontro com o primeiro-ministro português, Zelensky tinha advertido contra o risco de uma crise alimentar global devido ao bloqueio dos portos ucranianos por parte de Moscovo, nomeadamente Mariupol e Odessa, ao largo do Mar Negro. "A comunidade mundial tem de ajudar a Ucrânia a desbloquear estes portos, ou a crise energética será seguida de uma crise alimentar e muitos outros países serão afetados."

Na semana passada, a CNN noticiou que os Estados Unidos e os seus aliados estão a discutir rotas alternativas para transportar os cereais ucranianos em segurança, numa altura em que crescem as preocupações sobre a escalada de preços e o aprovisionamento alimentar de vários países, nomeadamente do continente africano. Segundo Anthony Blinken, secretário de Estado dos EUA, a Ucrânia terá cerca de 22 milhões de toneladas de cereais em armazéns à espera de serem exportados.

Reino Unido discute alternativas para exportações

Esta terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros português reconheceu a necessidade de a União Europeia (UE) procurar soluções que "permitam aliviar as dificuldades criadas pela Rússia" e retomar as exportações de cereais ucranianos. "Estamos num quadro muito complicado da vida internacional e um quadro que afeta o globo inteiro e de maneira muito especial países no continente africano, países insulares, países que têm o hábito de importar cereais daquela região, da Ucrânia e da Rússia", observou João Gomes Cravinho, citado pela agência Lusa, durante uma visita de três dias a Cabo Verde.

Quebra na produção de cereais por causa de guerra pode pôr em risco alimentação mundial A Ucrânia colheu no ano passado 106 milhões de toneladas de cereais, um recorde absoluto que este ano deve diminuir entre 25% a 50%, referiu o ministro da Agricultura ucraniano, em entrevista à agência France Presse.

Esta terça-feira, o secretário de Estado dos Transportes britânico disse, em entrevista à Sky News, que o Reino Unido está igualmente empenhado em ajudar a Ucrânia a contornar o bloqueio das exportações. Grant Shapps encontrou-se, na semana passada, com o ministro das infraestruturas ucraniano, Oleksandr Kubrakov. "Estivemos a discutir pormenores, que não posso revelar, sobre como criar infraestruturas que assegurem que os cereais saem de lá."

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.