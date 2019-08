São vários os ilustradores brasileiros que estão a usar as redes sociais e as páginas dos jornais para denunciar os fogos no pulmão vegetal do planeta. Com fotogaleria.

Ilustradores desenham pela Amazónia

Bruno AMARAL DE CARVALHO São vários os ilustradores brasileiros que estão a usar as redes sociais e as páginas dos jornais para denunciar os fogos no pulmão vegetal do planeta. Com fotogaleria.

Nos últimos dias, milhares de utilizadores das redes sociais têm utilizado os hashtags #PrayForAmazonia e #Amazonia para reagir aos incêndios que afetam a maior floresta tropical do mundo, que é também a região do planeta com maior biodiversidade. Esta manhã, o hashtag #Amazonia era o quarto assunto mais falado em Portugal no Twitter. Com o aumento das queimadas e a desflorestação do pulmão vegetal do planeta, vários artistas brasileiros têm publicado ilustrações em jornais mas também no Facebook, Twitter e Instagram a criticar o governo de Jair Bolsonaro, a destruição das terras de muitos povos indígenas e a perda de biodiversidade.

7 Ilustrações pela Amazónia

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Ilustração de Giovana Medeiros. Ilustração de Brum publicada no Tribuna do Norte. Ilustração de Renato Aroeira. Ilustração de Carlos Latuff. Ilustração de Vicente Niro. Ilustração publicada por Marco Luque. Ilustração de Ribs.





