IKEA. Depois da casa chegou a vez de alugar a mobília

A empresa sueca IKEA vai apostar num novo modelo de negócio, mais ecológico, onde no futuro os clientes poderão alugar móveis e artigos. A primeira experiência vai começar este mês na Suíça com mobiliário de escritório.

A IKEA está a preparar um novo modelo de negócio, mais amigo do ambiente: móveis de aluguer. Por enquanto, a estratégia vai começar com móveis de escritório, como mesas e cadeiras, para as empresas. No entanto, o objetivo é que no futuro também as cozinhas possam ser alugadas, assim como qualquer tipo de mobiliário.

IKEA anuncia despedimento de 7500 pessoas em todo o mundo A gigante mobiliária IKEA anunciou esta quarta-feira o despedimento de 7500 pessoas em todo o mundo nos próximos anos, ao mesmo tempo que inaugurou uma nova estrutura no retail park em Arlon, na Bélgica. Estão previstos cortes de pessoal na Bélgica.

"Vamos trabalhar com outros parceiros para que os nossos clientes possam alugar mobiliário. Quando o período de aluguer terminar, o cliente devolve-o e pode trocá-lo por outro artigo", explica Torbjorn Loof, o líder da Inter IKEA, detentora da marca IKEA, ao jornal Financial Times. “Em vez de deitar fora os artigos, estes serão devolvidos à IKEA, que poderá recuperá-los e colocá-los à venda como artigo de segunda mão, prolongando assim o ciclo de vida dos nossos produtos", acrescenta.

O primeiro teste vai começar este mês na Suíça, que será o primeiro país a experimentar o aluguer de móveis. "Quando este modelo circular estiver em marcha, o nosso interesse irá além da venda de um produto e incidir também em saber o que acontece a esse produto e como é que o consumidor trata dele", diz Torbjorn Loof. O objetivo do gigante sueco do mobiliário é combinar a procura dos consumidores com um modelo de negócios mais sustentável, de forma a criar uma economia mais "circular".

IKEA da Bélgica só quer loja pela internet no Luxemburgo Afinal, a IKEA não vem para o Luxemburgo. Pelo menos fisicamente. A casa-mãe da cadeia sueca de móveis e decoração anunciou ontem que queria expandir as suas atividades para chegar a uma dúzia de novos países nos próximos anos, incluindo o Luxemburgo. Agora, diz que só vai abrir uma loja virtual (webshop), através da Ikea Bélgica - que inclui a Ikea Arlon, que serve o mercado luxemburguês.

Apesar de a multinacional ter anunciado no final do ano passado a abertura de 19 novas lojas até 2025, o projeto para o Luxemburgo passa apenas pela criação de uma loja online, onde os residentes poderão fazer as suas compras através da internet e os artigos serão entregues ao domicílio. No entanto, ainda não é conhecida qualquer data para o arranque do projeto.