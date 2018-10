Os bebés estão demasiado fracos para chorar e milhões de crianças estão gravemente desnutridas, sem saber quando será a sua próxima refeição. São as vítimas diretas de uma guerra que dura há mais de três anos, sob o silêncio cumplice da comunidade internacional.

Mundo 13 3 min.

Iémen: Quando o horror se torna visível

Sibila LIND Os bebés estão demasiado fracos para chorar e milhões de crianças estão gravemente desnutridas, sem saber quando será a sua próxima refeição. São as vítimas diretas de uma guerra que dura há mais de três anos, sob o silêncio cumplice da comunidade internacional.

Num hospital em Sanaa, a capital do Iémen, as enfermeiras preparam leite em pó para colocar em seringas e dar às crianças nas urgências. Algumas estão tão fracas que nem conseguem engolir. É preciso usar uma sonda que penetra diretamente no estômago. Ahmed Hassan tem apenas alguns meses de idade. As enfermeiras colocam-no numa bacia que, presa por cordas, serve como uma balança. O seu corpo contorce-se dentro da bacia, e grita de dor quando as suas costelas salientes e os membros esqueléticos roçam com a base rígida do recipiente. Ahmed está a morrer de fome, assim como as dezenas de crianças na unidade de desnutrição de um hospital, a maioria com menos de dois anos. Um Tarek segura o seu bebé de nove meses nos braços. Alugou uma casa muito velha por 10.000 rials (cerca de 35 euros) em Hiziaz, no sul de Sanaa, e aos poucos deixou de poder comprar leite em pó para o bebé. Teve de escolher entre ter um teto ou alimentar o seu filho que, com o corpo delineado pelos ossos salientes, recebe agora tratamento. A guerra no Iémen dura há mais de três anos. As crianças são as vítimas mais vulneráveis deste conflito que, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), está a afetar cerca de 14 milhões de pessoas. No hospital em Sanaa algumas crianças, depois de serem alimentadas, começam a arrastar o seu corpo pelo chão para brincar com as outras crianças, ainda com os tubos presos ao rosto. “O conflito transformou o Iémen num inferno para as crianças”, disse Meritxell Relano, a representante da UNICEF no Iémen, à Reuters. Nem todas as crianças conseguem chegar aos hospitais, onde recebem tratamento para a desnutrição. Há famílias que não têm meios para pagar o transporte para chegar ao hospital. “Os seus filhos ficam assim durante dias, semanas, desnutridos, até que alguém os ajude com um pouco de dinheiro. Os casos que nos chegam aqui ao hospital tendem a ser muito graves, às vezes, à beira da morte ”, lamenta o pediatra Sharaf Nashwan. "Nós fazemos o nosso trabalho e tudo aquilo que podemos para que eles possam voltar a ser saudáveis".

13 Yemeni boy Ghazi Ali bin Ali tem dez anos e é uma das crianças desnutridas no hospital em Jabal Habashi, em Taiz AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Yemeni boy Ghazi Ali bin Ali tem dez anos e é uma das crianças desnutridas no hospital em Jabal Habashi, em Taiz AFP Um médico faz uma exame a Ghazi Ali bin Ali AFP Uma criança desnutrida no hospital Sanaa, capital do Iémen AFP AFP Uma criança é pesada no hospital em Hajjah AFP AFP AFP Um pai traz o filho para a unidade de desnutrição de um hospital em Sanaa AFP AFP AFP Uma criança é examinada por médicos no hospital em Hajjah AFP Médicos medem a altura de uma criança no hospital em Hajjah AFP AFP

Em Setembro, a organização não-governamental de defesa dos direitos da criança Save The Children anunciou que mais de um milhão de crianças estão em risco de fome no Iémen, aumentando o número total para 5,2 milhões. Este aumento está ligado à subida do preço dos alimentos e do petróleo em todo o país, desde 2015, ano em que a parte xiita da população e as forças leais ao governo de Abd Rabbuh Mansur Hadi, apoiadas por uma coligação liderada pela Arábia Saudita, entraram em conflito. “Milhões de crianças não sabem quando e se terão a próxima refeição", alerta Helle Thorning-Schmidt, presidente da Save the Children. "Num hospital que visitei, os bebés estavam demasiado fracos para chorar. Esta guerra arrisca matar uma geração inteira de crianças", alerta. Devido às implicações políticas do conflito, que opõe uma coligação apoiada pelo Ocidente contra a população xiita apoiada pelo Irão, as ações militares da Arábia Saudita - bombardenado populações civis e impedindo o abastecimento das mesmas - têm passado em claro.