Iémen. Amal Hussain tinha sete anos e morreu à fome

Notícia é do jornal The New York Times que, na semana passada, publicara a foto da menina num hospital.

Amal Hussain, uma criança de sete anos, morreu à fome num acampamento de refugiados no Iémen, a seis quilómetros de uma unidade hospitalar, segundo revela o The New York Times.



"O meu coração está desfeito. Amal estava sempre a sorrir. Agora estou preocupada com os meus outros filhos", confessou a mãe, Mariam Ali, em lágrimas ao telefone enquanto contava o terrível drama ao jornal norte-americano.



Na semana passada, o jornal publicara a foto da menina faminta, deitada numa cama de hospital. Segundo a publicação, de imediato se registou uma cadeia de solidariedade vinda de inúmeros leitores que procuraram fazer donativos para ajudar a criança e a família.



As agências internacionais referem que há pelo menos 1,8 milhões de crianças que sofrem de subnutrição no Iémen devido à falta de alimentos causada pela guerra que devasta o país desde 2015.



