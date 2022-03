Consigo identificar pelo menos cinco tipos diferentes de idiotas úteis...

Guerra na Ucrânia

Putin e os idiotas úteis

Hugo GUEDES PINTO Se a ingenuidade costuma ser uma característica comum a todos, consigo identificar pelo menos cinco tipos diferentes de idiotas úteis.

Não é certo que tenham sido Lenine ou Estaline a inventar a frase "idiotas úteis" – ela não aparece nos escritos deixados por estes déspotas – mas não há dúvidas que foi o regime soviético o grande impulsionador do conceito: utilizar ingénuas vozes ocidentais, não comunistas mas com alguma simpatia pela URSS, para espalhar a ideologia e fazer avançar os objectivos de poder. Ao longo do século XX vários intelectuais e políticos proeminentes, de George Bernard Shaw a Jean-Paul Sartre, levaram com o epíteto; nem sempre o mereceram.

A sanguinária invasão da Ucrânia pôs a nu uma nova colheita de idiotas úteis que nos revela duas ironias amargas. A primeira é de que eles continuam orquestrados a partir de Moscovo; a segunda é que onde antes eram beneficiários, alguns comunistas contribuem agora para a agenda neofascista do ocupante do Kremlin, em alinhamento assombroso com várias manifestações de extrema-direita – mais uma prova em como os extremos se tocam. Mas nem todos papagueiam a narrativa de Putin pelos mesmos motivos. Se a ingenuidade costuma ser uma característica comum a todos, consigo identificar pelo menos cinco tipos diferentes de idiotas úteis:

1. O anti-americano. Nesta escola de pensamento, o verdadeiro Grande Satã são os Estados Unidos; se os EUA são a favor de algo, a reacção pavloviana é ser imediatamente contra. A América é culpada de todos os males presentes e futuros e não faltam 'whataboutisms' para o justificar (Cuba, Afeganistão, etc). Se Putin invade e mata, é porque foi provocado, coitadinho; ele tem todo o direito a tratar os outros países como o seu quintal.

2. O órfão de pai. Os que se inserem nesta categoria são grandes admiradores de líderes "fortes", homens musculados e providenciais (e são sempre homens) que guiam firmemente os pobres povos entre os escolhos do perigoso mundo, quais paizinhos com criancinhas indefesas. E que liderança mais musculada que a de Putin, que até anda a cavalo, joga hóquei e tem bombas nucleares em casa?

3. O apocalíptico. Também há os que veem a História humana como uma sucessão de catástrofes e guerras que são apenas males necessários na marcha inexorável e gloriosa em direcção a uma qualquer "inevitabilidade", seja um novo equilíbrio pelo terror ou outra coisa qualquer. Geralmente o apocalíptico encara seres humanos como meras peças de xadrez que servem para ser sacrificadas pelos caprichos dos poderosos (mas claro que isso é algo que só acontece aos outros, porque essa visão do mundo vem sempre de alguém em posição de privilégio).

4. O narcisista. O ditador de Moscovo envenena, invade e bombardeia? "Não é bem assim". Espécime com habitats reconhecidos nas redes sociais e em espaços de opinião, o narcisista acredita "ver mais além que a carneirada". O efeito chama-se de Dunning-Kruger pelos dois psicólogos que o definiram: pessoas incompetentes em dada tarefa (por exemplo, política internacional) não têm forma de reconhecer a sua própria incompetência. Pelo contrário, sobrestimam grosseiramente as suas qualidades, considerando-se "especiais".

5. O fantoche. Certamente o tipo de idiota mais perigoso, o fantoche é um(a) aprendiz de feiticeiro que recebeu, recebe e receberá rios de dinheiro sujo directamente de Moscovo para criar partidos políticos de extrema-direita que fazem o jogo de Putin: dividir para reinar (a Europa). Ver também Marine, Zemmour, AfD, Salvini, Vox, e chega... de exemplos.

Enquanto na Ucrânia se trava uma guerra com bombas e tanques, no resto do mundo há outra em paralelo: a guerra da desinformação. E estes idiotas estão nessa linha da frente – mas mais uma vez no lado errado da barricada, na versão vergonhosa da História. São uns inúteis.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

