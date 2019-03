Luxemburgo e Portugal enviaram equipas de ajuda para o país.

Idai. Número de casos de cólera subiu para 271

O número de casos de cólera detetados na cidade da Beira subiu para 271, anunciou Ussene Isse, Diretor Nacional de Assistência Médica de Moçambique, no mais recente balanço divulgado na sexta-feira.

Entre quinta e sexta-feira "foram detetados 132 casos, 90 no bairro da Munhava", detalhou, no que classifica como "um surto" que já tinha sido previsto pelas autoridades, depois do ciclone Idai e das cheias que se seguiram no centro do país. O número de casos de cólera na cidade da Beira tem crescido de dia para dia: na quarta-feira foram reportados oficialmente os primeiros cinco casos e no dia seguinte a contagem subiu para 139. Ussene Isse referiu que não há mortes confirmadas devido à doença.

"Estamos em prontidão máxima do ponto de vista da vigilância", que está a ser instalada noutros pontos da região centro de Moçambique, acrescentou.

A doença é propagada através de água e alimentos contaminados e o risco aumentou devido às inundações e à destruição de infraestruturas provocada pelo ciclone. A Organização das Nações Unidas (ONU) vai dar início, na próxima semana, a um programa de vacinação oral contra a cólera na zona, prevendo a administração de 900 mil unidades.

Numa outra iniciativa, o Estado português iniciou na sexta-feira uma campanha dirigida à comunidade portuguesa com um lote de 600 unidades. O Luxemburgo foi um dos primeiros países a enviar uma missão de ajuda para a cidade da Beira, no dia 17 deste mês, que se irá prolongar durante as próximas semanas. A comunidade moçambicana no Luxemburgo está a mobilizar-se para apoiar a região da Beira, praticamente destruída pela passagem do ciclone Idai e onde habitam cerca de 2500 portugueses.

Número de mortos subiu para 501

As autoridades moçambicanas anunciaram também, este sábado, que o número de mortos provocados pelo ciclone Idai e as cheias que se seguiram subiu para 501. O último balanço, apresentado pelo centro de operações de socorro na cidade da Beira, acrescenta mais oito vítimas mortais desde sexta-feira, numa altura em que foi dada como concluída (desde quinta-feira) a fase de salvamento e resgate.

