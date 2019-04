Informação prestada pela embaixada norte-americana em território moçambicano.

Mundo 2 min.

Idai. Estados Unidos distribuíram 125 toneladas de ajuda em Moçambique

Informação prestada pela embaixada norte-americana em território moçambicano.

Os Estados Unidos doaram 125 toneladas de suprimentos de emergência a comunidades das áreas afetadas pelo ciclone Idai, segundo um comunicado divulgado hoje pela embaixada norte-americana em Moçambique.

De acordo com o documento, os militares norte-americanos realizaram quinze missões, utilizando aeronaves C-130 Hercules, C-17 Globemaster e C-12 Huron para transportar mercadorias e pessoal essenciais associados aos esforços de assistência.

"Para ajudar a prevenir a propagação de doenças transmitidas pela água, como a cólera, o Governo dos EUA está a trabalhar com as organizações não-governamentais internacionais World Vision e CARE para fornecer água potável e suprimentos de higiene para 150 mil pessoas, com mais suprimentos a caminho", acrescenta o documento.

Além dos suprimentos de emergência, entre as mercadorias já entregues estão 3.600 cobertores, revestimentos plásticos para 1.800 residências e 1.800 conjuntos de cozinha.

"O povo dos Estados Unidos está ao lado do povo de Moçambique para responder a este desastre e para reconstruir a vida das pessoas afetadas pelo Ciclone Idai", conclui o comunicado.

Durante o dia de hoje, o Comando Militar Norte-Americano para África (AFRICOM) anunciou ter participado na distribuição de ajuda humanitária e que está a desenvolver mecanismos que permitam uma entrega mais eficiente.

"O Comando norte-americano para África está a utilizar o conceito de sistema radial, em que grandes aeronaves militares e comerciais transportam ajuda para a plataforma em Maputo, e depois aeronaves militares mais pequenas transportam essa ajuda para raios onde os nossos parceiros possam então entregar os produtos para os necessitados", lê-se no comunicado, emitido pelo comando sediado em Estugarda, na Alemanha.

O Secretário da Defesa dos Estados Unidos da América autorizou que o AFRICOM utilizasse até 15 milhões de dólares (13,39 milhões de euros) em ajuda humanitária em situações de desastre.

Além do transporte e distribuição de ajuda humanitária, as forças do AFRICOM estão "a trabalhar ativamente para abrir aeródromos e maximizar as rotas de transporte disponíveis", refere o comunicado.

O ciclone Idai atingiu a região centro de Moçambique, o Maláui e o Zimbabué em 14 de março.

As autoridades moçambicanas atualizaram hoje para 518 o número de mortos provocados pelo ciclone Idai e pelas cheias que se lhe seguiram, mais 17 vítimas mortais relativamente aos últimos dados.

De acordo com o ponto de situação divulgado pelo Instituto Nacional de Gestão de Catástrofes (INGC) de Moçambique, registaram-se ainda 1.641 feridos e mais de 146 mil pessoas estão agora instaladas em centros de acolhimento.

Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.