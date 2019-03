Idai deixou quase 1300 quilómetros quadrados inundados em Moçambique

“O presidente [Jean-Claude] Juncker acaba de receber um telefonema da primeira-ministra Theresa May. [May] Informou-o do último ponto da situação em torno do processo do Artigo 50.º e consultou o presidente sobre qual seria a melhor forma de abordar o Conselho Europeu. Discussões estão em curso”, anunciou Margaritis Schinas.