Um gigantesco icebergue com uma área de 50x30 quilómetros quadrados separou-se da plataforma de gelo de Amery na Antártida, anunciou a Divisão Australiana que lidera o programa científico deste país no continente mais gelado do mundo.

Icebergue duas vezes maior do que Ilha de São Miguel desprende-se da Antártida

O icebergue, o segundo maior bloco de gelo que se separou desta plataforma, em mais de meio século, oficialmente baptizado DS.28, ocupa uma área de 1.630 quilómetros quadrados – o dobro da área da ilha açoriana de São Miguel e com a mesma área da cidade de Sidney e um pouco maior do que a região da Grande Londres.



A gigantesca dimensão deste icebergue obrigará a que seja acompanhado e seguido por satélite porque poderá colocar problemas à navegação marítima.

Entre os anos de 1963-64, um bloco de gelo ainda maior, com cerca de 9 mil Km2, separou-se da plataforma de Amery, a terceira maior da Antártida.

A Divisão Australiana da Antártida vai observar atentamente o bloco, também designado por “Dente de leite”, dada a sua semelhança com um dente infantil, para verificar se reage às variações climáticas e às ondas de calor que se tem verificando naquela região e se a rotura não provocará alterações na geometria e equilíbrio da plataforma de Amery.

A separação do bloco gigantesco não representou nenhuma surpresa para os cientistas que há muito antecipavam o evento.

“Notamos que inicialmente se formou uma racha na parte frontal da plataforma em 2000 e previmos que um grande icebergue se formaria entre 2010-2015, disse a professora Amanda Fricker.

“Estou excitada por ver que este fenómeno ocorreu após todos estes anos. Sabíamos que eventualmente aconteceria, mas não ocorreu exactamente onde prevíamos”, afirmou a cientista.

"Embora haja muita coisa preocupante sobre a Antártida, não há motivos de alarme devido a este bloco em particular”, acrescentou.

“O bloco não afectará directamente a subida do nível do mar, porque o gelo já flutuava há muito, tal como um cubo de gelo num copo”, disse, por seu lado, o cientista Galton-Fenzi.

“Não achamos que este evento tenha algo a ver com as alterações climáticas, faz parte do ciclo normal da plataforma, em que assistimos a separações de grandes blocos a cada 60,70 anos”, concluiu Helen Fricker.

Os cientistas calculam que o D28 tenha uma espessura de 210 metros e contenha 315 mil milhões de toneladas de gelo.

SRS

AFP





