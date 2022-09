O governo de Viktor Orbán pretende tomar medidas para combater a fraude e a corrupção para evitar a perda de 7,4 milhões de euros destinados ao país.

Mundo 2 min.

Estado de Direito

Hungria promete cumprir exigências da UE após ameaça de bloqueio de fundos

Bloomberg O governo de Viktor Orbán pretende tomar medidas para combater a fraude e a corrupção para evitar a perda de 7,4 milhões de euros destinados ao país.

A Hungria disse estar preparada para satisfazer as exigências da União Europeia (UE) no sentido de tomar medidas para travar a fraude e a corrupção após o bloco ter ameaçado congelar 7,5 mil milhões de euros de fundos destinados ao país.

Bruxelas ameaça cortar 65% dos fundos da UE à Hungria A Comissão Europeia propõe a suspensão no valor de 7,5 mil milhões de euros, dos apoios comunitários pelas violações do Estado de direito da Hungria.

Na noite de segunda-feira, o governo de Viktor Orbán apresentou um projeto de lei ao parlamento que visa estreitar a cooperação com o gabinete anti-fraude da UE e expandir as entidades necessárias à realização de concursos públicos. Procura também abordar as preocupações de conflito de interesses em fundações públicas, tais como as que controlam as universidades estatais, que Orbán acumulou com lealistas, incluindo os seus ministros.

"Se o governo húngaro implementar as suas promessas, o mecanismo de condicionalidade termina antes do final do ano" e não há "nenhuma ameaça de perda de fundos da UE", disse a ministra da Justiça Judit Varga no Facebook na segunda-feira, referindo-se ao instrumento do bloco para bloquear os fundos.

"A UE tem uma posição negocial mais forte"

O forint saltou 1,5% contra o euro na segunda-feira, impulsionado pela perspetiva de Bruxelas e Budapeste poderem eventualmente chegar a um acordo sobre o desembolso do dinheiro. Isto reduziu o declínio anual para 7,6% em relação à moeda comum europeia. A subida continuou ligeiramente esta terça.

Durante mais de uma década, a UE tentou, sem sucesso, manter Orbán no grupo, ao mesmo tempo que olhava para além da sua abordagem antagónica ao bloco e do seu desrespeito pelo Estado de direito. No domingo, a UE mudou de rumo, com a Comissão Europeia a recomendar uma suspensão do financiamento como parte do seu novo poder no âmbito do chamado mecanismo de condicionalidade.

Hungria diz que resolução do Parlamento Europeu insulta todos os húngaros “Os bem remunerados eurodeputados deveriam ocupar-se dos verdadeiros problemas da União Europeia (UE)”, disse o chefe da diplomacia húngaro.

"A UE tem uma posição negocial significativamente mais forte do que a Hungria e é provável que conduza um negócio difícil", disse o economista da Goldman Sachs, Kevin Daly, numa nota de investigação. "No entanto, dada a importância dos influxos da UE para a macroestabilidade da Hungria, continuamos a esperar que ela se comprometa ainda mais para alcançar um acordo".

Comissão diz que Hungria está "na direção certa"

Orbán tem um historial de fazer promessas de conformidade com as exigências da UE, ao mesmo tempo que as acompanha com mais mudanças incrementais que ficam aquém de uma mudança no curso.

Por enquanto, o governo não pretende retirar ministros do leme de fundações controversas que efetivamente controlam as universidades, nem pretende impor limites de mandato, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Tibor Navracsics, ao canal televisivo ATV na terça-feira. Navracsics e Varga, bem como um punhado de outros ministros e conselheiros, presidem atualmente a essas fundações por tempo ilimitado.

Hungria. Grávidas obrigadas a ouvir batimento cardíaco do feto antes do aborto Governo húngaro tem dificultado o aborto de forma informal, acusam ativistas.

No domingo, o comissário do Orçamento da UE, Johannes Hahn, disse aos repórteres em Bruxelas que a Hungria tinha assumido "compromissos importantes e públicos na direção certa", e que a comissão saudou o desenvolvimento construtivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.