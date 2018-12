Milhares manifestaram-se nas ruas de Budapeste contra Viktor Orbán e a nova legislação que permite aos patrões exigirem que os trabalhadores cumpram até 400 horas extraordinárias por ano.

Mundo 2 min.

Húngaros protestam contra a "lei dos escravos"

Milhares manifestaram-se nas ruas de Budapeste contra Viktor Orbán e a nova legislação que permite aos patrões exigirem que os trabalhadores cumpram até 400 horas extraordinárias por ano.

Milhares de manifestantes voltaram a marchar ontem à noite pelas ruas de Budapeste, protestando contra o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, e a nova legislação a que já chamam "lei dos escravos". Os protestos foram convocados pelo partido satírico Cão com Duas Caudas (MKKP) e acabaram por juntar-se a uma outra manifestação de grupos da oposição a Orbán. Os protestos duram há vários dias e são os primeiros, desde a eleição inicial de Orbán em 2010, que conseguem reunir todas as forças contrárias ao regime de extrema-direita liderado por Orbán. Uma sondagem divulgada por meios de comunicação locais indica que "63% dos apoiantes do primeiro-ministro estão contra a lei".



Anti-Orbán protesters have crossed the Danube and are heading to castle district to demonstrate. #Hungary pic.twitter.com/dCDt9s9J6N — Lili Bayer (@liliebayer) December 21, 2018

O texto em causa dá permissão aos patrões para exigirem que os trabalhadores cumpram até 400 horas extraordinárias por ano face ao anterior limite de 250 horas/ano, podendo o respetivo pagamento ser adiado por um prazo até três anos. Na quinta-feira, o Presidente da Hungria, Janos Áder, aprovou a lei, considerando que "não limita as disposições em defesa dos trabalhadores". Ao mesmo tempo, o governo defendeu que esta alteração à lei laboral responde a problemas com a falta de mão-de-obra e dá oportunidade aos trabalhadores de receberem mais pelas horas-extra.



Outra das disposições aprovadas diz respeito à criação de novos tribunais administrativos que devem prestar contas ao governo sobre questões como acusações de corrupção, lei eleitoral ou manifestações. Uma preocupação suplementar para os cidadãos húngaros que voltam a deparar-se com aquilo que consideram a tentativa de controlo dos tribunais por parte de Viktor Orbán. No passado mês de setembro, o Parlamento Europeu aprovou um relatório contra o Executivo húngaro por "risco manifesto de violação grave dos valores europeus" com uma extensa lista de acusações, incluindo "a troca de magistrados independentes por outros com ligação ao governo, ataques à independência das universidades, controlo dos meios de comunicação, oligarquia, corrupção, apropriação indevida de fundos comunitários, ataque à liberdade de culto religioso, proibição de organizações não governamentais, ataques aos direitos das mulheres e à liberdade de expressão, repressão contra imigrantes, refugiados e ciganos".

Uma iniciativa cidadã está em curso contra o uso fraudulento de fundos europeus por parte de governos como o da Hungria, procurando limitar os danos que Orbán tem causado à democracia no país.



As manifestações não têm decorrido apenas em Budapeste, estendendo-se a outras cidades do país como Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Miskolc, Veszprém e Gyö.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.